USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Келлог анонсировал визит в Украину

01:59 317

Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог анонсировал визит в Украину уже через несколько недель. Об этом сообщает РБК-Украина.

Келлог, отвечая в среду, 21 января, на вопрос журналистки издания, сказал, что визит в Украину возможен после запланированной поездки в Японию.

"Пожалуй, где-то через полтора месяца. Моя дочь была там две недели. Поэтому сначала поедем в Японию, а потом - к вам", - отметил он. 

Келлог, комментируя позицию президента России Владимира Путина, заявил, что российский лидер, по его мнению, ищет выход из сложившейся ситуации.

«Я думаю, Путин не хочет стать Николаем II, последним царем России. Я думаю, он пытается найти способ выйти из этой ситуации. Он знает, что не сможет выиграть», — заявил Келлог.

Он также заявил, что, если Украина переживет эту зиму, преимущество будет на ее стороне.

"Я понимаю, что это тяжелая зима. Я понимаю, что происходит в Киеве, знаю о температурах. Но я искренне верю: если Украина переживет эту зиму - январь, февраль - и мы войдем в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, а не России", - сказал Келлог.

ХАМАС убирают в Стамбул?
ХАМАС убирают в Стамбул? наш комментарий
21 января 2026, 23:49 1934
Трамп с помощью инопланетян отменит выборы в Конгресс?
Трамп с помощью инопланетян отменит выборы в Конгресс? наша корреспонденция
21 января 2026, 21:01 3126
Гурбан Гурбанов: «Ильхам Алиев раскритиковал работу судей? К словам президента комментарии излишни, он все точно написал»
Гурбан Гурбанов: «Ильхам Алиев раскритиковал работу судей? К словам президента комментарии излишни, он все точно написал»
01:43 1033
Гурбан Гурбанов после победы над «Айнтрахтом»: «Не хвалите меня!»
Гурбан Гурбанов после победы над «Айнтрахтом»: «Не хвалите меня!»
01:32 1079
Ильхам Алиев поздравил «Карабах»
Ильхам Алиев поздравил «Карабах»
00:51 1492
Тренер «Айнтрахта»: «Когда немцы проигрывают в футбол азербайджанцам, это не трагедия»
Тренер «Айнтрахта»: «Когда немцы проигрывают в футбол азербайджанцам, это не трагедия»
00:37 2084
Что ждет экономику Азербайджана в 2026 году?
Что ждет экономику Азербайджана в 2026 году?
00:25 1180
Лига чемпионов: «Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта»!
Лига чемпионов: «Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта»! Добавлено видео
21 января 2026, 23:41 9462
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России?
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России? все еще актуально
21 января 2026, 19:15 2928
Путин оценил стоимость покупки Гренландии в сравнении с Аляской
Путин оценил стоимость покупки Гренландии в сравнении с Аляской обновлено 00:38
00:38 2790
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 12634

ЭТО ВАЖНО

ХАМАС убирают в Стамбул?
ХАМАС убирают в Стамбул? наш комментарий
21 января 2026, 23:49 1934
Трамп с помощью инопланетян отменит выборы в Конгресс?
Трамп с помощью инопланетян отменит выборы в Конгресс? наша корреспонденция
21 января 2026, 21:01 3126
Гурбан Гурбанов: «Ильхам Алиев раскритиковал работу судей? К словам президента комментарии излишни, он все точно написал»
Гурбан Гурбанов: «Ильхам Алиев раскритиковал работу судей? К словам президента комментарии излишни, он все точно написал»
01:43 1033
Гурбан Гурбанов после победы над «Айнтрахтом»: «Не хвалите меня!»
Гурбан Гурбанов после победы над «Айнтрахтом»: «Не хвалите меня!»
01:32 1079
Ильхам Алиев поздравил «Карабах»
Ильхам Алиев поздравил «Карабах»
00:51 1492
Тренер «Айнтрахта»: «Когда немцы проигрывают в футбол азербайджанцам, это не трагедия»
Тренер «Айнтрахта»: «Когда немцы проигрывают в футбол азербайджанцам, это не трагедия»
00:37 2084
Что ждет экономику Азербайджана в 2026 году?
Что ждет экономику Азербайджана в 2026 году?
00:25 1180
Лига чемпионов: «Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта»!
Лига чемпионов: «Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта»! Добавлено видео
21 января 2026, 23:41 9462
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России?
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России? все еще актуально
21 января 2026, 19:15 2928
Путин оценил стоимость покупки Гренландии в сравнении с Аляской
Путин оценил стоимость покупки Гренландии в сравнении с Аляской обновлено 00:38
00:38 2790
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 12634
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться