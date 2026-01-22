Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог анонсировал визит в Украину уже через несколько недель. Об этом сообщает РБК-Украина.

Келлог, отвечая в среду, 21 января, на вопрос журналистки издания, сказал, что визит в Украину возможен после запланированной поездки в Японию.

"Пожалуй, где-то через полтора месяца. Моя дочь была там две недели. Поэтому сначала поедем в Японию, а потом - к вам", - отметил он.

Келлог, комментируя позицию президента России Владимира Путина, заявил, что российский лидер, по его мнению, ищет выход из сложившейся ситуации.

«Я думаю, Путин не хочет стать Николаем II, последним царем России. Я думаю, он пытается найти способ выйти из этой ситуации. Он знает, что не сможет выиграть», — заявил Келлог.

Он также заявил, что, если Украина переживет эту зиму, преимущество будет на ее стороне.

"Я понимаю, что это тяжелая зима. Я понимаю, что происходит в Киеве, знаю о температурах. Но я искренне верю: если Украина переживет эту зиму - январь, февраль - и мы войдем в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, а не России", - сказал Келлог.