Украинская делегация в Давосе встретилась с Уиткоффом и Кушнером

Украинская делегация на Всемирном экономическом форуме в Давосе провела встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

«Основные темы — экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности. Мы проинформировали партнёров о новых российских обстрелах гражданской инфраструктуры, в частности о ситуации в Киеве, где из-за ударов миллионы людей остались без света и тепла», — заявил Умеров.

По его словам, встреча была посвящена обсуждению текущей ситуации и дальнейших шагов по поддержке Украины.