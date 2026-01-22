USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Украинская делегация в Давосе встретилась с Уиткоффом и Кушнером

01:57 238

Украинская делегация на Всемирном экономическом форуме в Давосе провела встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

«Основные темы — экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности. Мы проинформировали партнёров о новых российских обстрелах гражданской инфраструктуры, в частности о ситуации в Киеве, где из-за ударов миллионы людей остались без света и тепла», — заявил Умеров.

По его словам, встреча была посвящена обсуждению текущей ситуации и дальнейших шагов по поддержке Украины.

ХАМАС убирают в Стамбул?
ХАМАС убирают в Стамбул?
21 января 2026, 23:49
Трамп с помощью инопланетян отменит выборы в Конгресс?
Трамп с помощью инопланетян отменит выборы в Конгресс?
21 января 2026, 21:01
Гурбан Гурбанов: «Ильхам Алиев раскритиковал работу судей? К словам президента комментарии излишни, он все точно написал»
Гурбан Гурбанов: «Ильхам Алиев раскритиковал работу судей? К словам президента комментарии излишни, он все точно написал»
01:43
Гурбан Гурбанов после победы над «Айнтрахтом»: «Не хвалите меня!»
Гурбан Гурбанов после победы над «Айнтрахтом»: «Не хвалите меня!»
01:32
Ильхам Алиев поздравил «Карабах»
Ильхам Алиев поздравил «Карабах»
00:51
Тренер «Айнтрахта»: «Когда немцы проигрывают в футбол азербайджанцам, это не трагедия»
Тренер «Айнтрахта»: «Когда немцы проигрывают в футбол азербайджанцам, это не трагедия»
00:37
Что ждет экономику Азербайджана в 2026 году?
Что ждет экономику Азербайджана в 2026 году?
00:25
Лига чемпионов: «Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта»!
Лига чемпионов: «Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта»!
21 января 2026, 23:41
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России?
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России?
21 января 2026, 19:15
Путин оценил стоимость покупки Гренландии в сравнении с Аляской
Путин оценил стоимость покупки Гренландии в сравнении с Аляской
00:38
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
21 января 2026, 23:27

