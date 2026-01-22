Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

USD 1.7000
Расклад перед последним туром
Эльмир Алиев, отдел спорта
03:46 728

В Лиге чемпионов завершился 7-й тур.

Перед последним 8-м туром «Карабах», который в среду в драматичном матче обыграл немецкий «Айнтрахт» (3:2), с 10 очками занимает 18-е место. В заключительном туре чемпион Азербайджана сыграет в гостях с «Ливерпулем». Матч состоится по бакинскому времени в ночь с 28 на 29 января.

Сложнейший выезд, откуда очень сложно будет привезти хотя бы одно очко. Представим, что «Карабах» проиграл и даже крупно. К примеру, с разницей в три мяча. Попадет ли наша команда в число 24 лучших с 10 очками и с «минус 5» в графе «разница забитых и пропущенных голов»?

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Давайте взглянем на таблицу. Чисто математически «Карабах» могут опередить девять команд. Это - «Марсель» (9 очков), «Байер» (9), «Монако» (9), ПСВ (8), «Атлетик» (8), «Олимпиакос» (8), «Наполи» (8), «Копенгаген» (8) и «Брюгге» (7).

В последнем туре «Брюгге» примет «Марсель», а это значит, что одна из этих команд точно не опередит «Карабах». Таким образом, осталось восемь конкурентов.

Вот с кем сыграют в 8-м туре другие преследователи чемпиона Азербайджана:

«Байер» - «Вильярреал»

«Монако» - «Ювентус»

ПСВ - «Бавария»

«Атлетик» - «Спортинг»

«Аякс» - «Олимпиакос»

«Наполи» - «Челси»

«Барселона» - «Копенгаген».

Чтобы подопечные Гурбана Гурбанова не вышли в плей-офф, сразу в шести из семи вышеотмеченных пар конкуренты «Карабаха» должны добиться нужных для себя результатов. Насколько это реально, судите сами.

Итак, чтобы опередить «Карабах»:

«Байеру» достаточно сыграть вничью с «Вильярреалом»;

«Монако» надо обыграть «Ювентус»; 

ПСВ должен победить «Баварию»;

«Атлетику» необходимо выиграть у «Спортинга»;

«Олимпиакос» должен взять верх над «Аяксом»;

«Наполи» нужно выиграть у «Челси»;

«Копенгагену» надо победить у «Барселоны».

Если шести из семи преследователей «Карабаха» удастся сыграть так, как указано выше, то чемпион Азербайджана покинет турнир.

Прямо скажем, «Карабах» не попадет в плей-офф лишь при невероятном стечении обстоятельств.

