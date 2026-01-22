USD 1.7000
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА

А Азербайджан обогнал Словакию
Эльмир Алиев, отдел спорта
05:41 725

Благодаря победе «Карабаха» над «Айнтрахтом» (3:2) Азербайджан поднялся в рейтинге УЕФА.

Заработав 2 очка (или 0,5 балла), Азербайджан с показателем 22,750 балла опередил Словакию (22,375) и поднялся на 27-е место. Надо постараться опередить и идущую на 26-м месте Словению, у которой 22,843 балла.

Впереди у «Карабаха» еще матч с «Ливерпулем». Но если даже не удастся заработать очки в Англии, чемпион Азербайджана лишь в случае невероятного стечения обстоятельств останется за бортом плей-офф Лиги чемпионов. А выход в 1/16 финала принесет «Карабаху» и Азербайджану как минимум 2 бонусных очка или все те же 0,5 балла (очки делятся на количество клубов, выступавших в еврокубках от страны; в нашем случае - на четыре).

Напомним, прошлый сезон Азербайджан завершил на самом низком за последние 11 лет 30-м месте. В этот раз ниже 28-й позиции мы точно не опустимся.

Есть приятные новости и в клубном рейтинге. Здесь «Карабах» набрал 2 очка и поднялся с 57-го места на 56-е, опередив сербскую «Црвену Звезду». У команды Гурбана Гурбанова 42 очка. 

В этом сезоне «Карабах» для собственного рейтинга уже набрал 13 очков. Это рекорд в истории клуба! Предыдущим лучшим достижением «Карабаха» были 11 очков, набранные в сезоне 2023/24, когда агдамцы вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

13 очков - не предел. Если не произойдет ничего сверхъестественного, у «Карабаха» впереди еще как минимум три матча и гарантированные 2 бонусных очка.

Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов Расклад перед последним туром
03:46 1595
ХАМАС убирают в Стамбул?
ХАМАС убирают в Стамбул? наш комментарий
21 января 2026, 23:49 2477
Трамп с помощью инопланетян отменит выборы в Конгресс?
Трамп с помощью инопланетян отменит выборы в Конгресс? наша корреспонденция
21 января 2026, 21:01 3408
Гурбан Гурбанов: «Ильхам Алиев раскритиковал работу судей? К словам президента комментарии излишни, он все точно написал»
Гурбан Гурбанов: «Ильхам Алиев раскритиковал работу судей? К словам президента комментарии излишни, он все точно написал»
01:43 2023
Гурбан Гурбанов после победы над «Айнтрахтом»: «Не хвалите меня!»
Гурбан Гурбанов после победы над «Айнтрахтом»: «Не хвалите меня!»
01:32 1793
Ильхам Алиев поздравил «Карабах»
Ильхам Алиев поздравил «Карабах»
00:51 2116
Тренер «Айнтрахта»: «Когда немцы проигрывают в футбол азербайджанцам, это не трагедия»
Тренер «Айнтрахта»: «Когда немцы проигрывают в футбол азербайджанцам, это не трагедия»
00:37 2879
Что ждет экономику Азербайджана в 2026 году?
Что ждет экономику Азербайджана в 2026 году?
00:25 1581
Лига чемпионов: «Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта»!
Лига чемпионов: «Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта»! Добавлено видео
21 января 2026, 23:41 10353
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России?
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России? все еще актуально
21 января 2026, 19:15 3052

