«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА

Заработав 2 очка (или 0,5 балла), Азербайджан с показателем 22,750 балла опередил Словакию (22,375) и поднялся на 27-е место. Надо постараться опередить и идущую на 26-м месте Словению, у которой 22,843 балла.

Впереди у «Карабаха» еще матч с «Ливерпулем». Но если даже не удастся заработать очки в Англии, чемпион Азербайджана лишь в случае невероятного стечения обстоятельств останется за бортом плей-офф Лиги чемпионов. А выход в 1/16 финала принесет «Карабаху» и Азербайджану как минимум 2 бонусных очка или все те же 0,5 балла (очки делятся на количество клубов, выступавших в еврокубках от страны; в нашем случае - на четыре).

Напомним, прошлый сезон Азербайджан завершил на самом низком за последние 11 лет 30-м месте. В этот раз ниже 28-й позиции мы точно не опустимся.

Есть приятные новости и в клубном рейтинге. Здесь «Карабах» набрал 2 очка и поднялся с 57-го места на 56-е, опередив сербскую «Црвену Звезду». У команды Гурбана Гурбанова 42 очка.