Бахлул Мустафзаде - герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов

Сумасшедший гол Бахлула Мустафазаде на 4-й добавленной минуте матча с немецким «Айнтрахтом», принесший победу «Карабаху» (3:2) и практически выведший команду в плей-офф Лиги чемпионов, стал историческим еще по одной причине.
Бахлул стал первым футболистом с азербайджанским паспортом, когда-либо забивавшим в основной стадии Лиги чемпионов.
Вот что он сказал после матча в интервью CBC Sport:
Если же не брать в расчет гражданство, то азербайджанцы уже забивали на групповом этапе ЛЧ. Достаточно вспомнить бывших игроков московского «Спартака» Рамиза Мамедова и Александра Самедова.
Возвращаясь к Бахлулу, стоит сказать, что для 28-летнего защитника, это третий гол в еврокубках в 58 матчах. Его предыдущий мяч, забитый в 2023 году в ворота норвежского «Мольде» (2:2), также имел важнейшее значение для «Карабаха».