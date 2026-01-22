Бахлул Мустафзаде - герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов

Сумасшедший гол Бахлула Мустафазаде на 4-й добавленной минуте матча с немецким «Айнтрахтом», принесший победу « Карабах у» (3:2) и практически выведший команду в плей-офф Лиги чемпионов, стал историческим еще по одной причине.

Вот что он сказал после матча в интервью CBC Sport:

Если же не брать в расчет гражданство, то азербайджанцы уже забивали на групповом этапе ЛЧ. Достаточно вспомнить бывших игроков московского «Спартака» Рамиза Мамедова и Александра Самедова.

Возвращаясь к Бахлулу, стоит сказать, что для 28-летнего защитника, это третий гол в еврокубках в 58 матчах. Его предыдущий мяч, забитый в 2023 году в ворота норвежского «Мольде» (2:2), также имел важнейшее значение для «Карабаха».