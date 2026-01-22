USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

На очереди Куба

08:38 1023

Администрация президента США Дональда Трампа ищет людей в правительстве Кубы, которые помогли бы Штатам сменить власть в стране к концу 2026 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники издания заявили, что американская администрация оценила экономику Кубы как «находящуюся на грани коллапса» и пришла к выводу, что правительство страны никогда не было так уязвимо, как сейчас - после утраты «жизненно важного покровителя» в лице президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По данным WSJ, у Штатов нет конкретного плана по свержению власти на Кубе, но они рассматривают захват Мадуро «как образец действий и предупреждение».

Ранее европейские дипломаты заявили Bloomberg, что Куба может столкнуться с гуманитарным кризисом и крахом правительства на фоне ужесточения давления со стороны президента США Дональда Трампа, который угрожал лишить остров топлива и финансирования. Reuters писал, что разведка США оценивает экономическое положение Кубы как «крайне тяжелое». При этом ЦРУ не дает однозначного вывода о том, приведет ли кризис к падению власти.

Дональд Трамп 5 января заявлял, что Куба, «похоже, вот-вот падет». По его утверждению, у страны нет «никаких доходов», так как деньги в Гавану шли только из Венесуэлы. 12 января  американский лидер сказал, что США контактируют с властями Кубы по вопросам возможной сделки.

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов доставили в США и отправили под стражу. Их обвиняют в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии»
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии» Если б не было 8-го тура…
09:18 678
На очереди Куба
На очереди Куба
08:38 1024
Бахлул Мустафзаде - герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов
Бахлул Мустафзаде - герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов ВИДЕО
07:17 2650
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА А Азербайджан обогнал Словакию
05:41 3824
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов Расклад перед последним туром
03:46 4294
ХАМАС убирают в Стамбул?
ХАМАС убирают в Стамбул? наш комментарий
21 января 2026, 23:49 3578
Трамп с помощью инопланетян отменит выборы в Конгресс?
Трамп с помощью инопланетян отменит выборы в Конгресс? наша корреспонденция
21 января 2026, 21:01 3807
Гурбан Гурбанов: «Ильхам Алиев раскритиковал работу судей? К словам президента комментарии излишни, он все точно написал»
Гурбан Гурбанов: «Ильхам Алиев раскритиковал работу судей? К словам президента комментарии излишни, он все точно написал»
01:43 4012
Гурбан Гурбанов после победы над «Айнтрахтом»: «Не хвалите меня!»
Гурбан Гурбанов после победы над «Айнтрахтом»: «Не хвалите меня!»
01:32 3270
Ильхам Алиев поздравил «Карабах»
Ильхам Алиев поздравил «Карабах»
00:51 3359
Тренер «Айнтрахта»: «Когда немцы проигрывают в футбол азербайджанцам, это не трагедия»
Тренер «Айнтрахта»: «Когда немцы проигрывают в футбол азербайджанцам, это не трагедия»
00:37 4486

ЭТО ВАЖНО

«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии»
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии» Если б не было 8-го тура…
09:18 678
На очереди Куба
На очереди Куба
08:38 1024
Бахлул Мустафзаде - герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов
Бахлул Мустафзаде - герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов ВИДЕО
07:17 2650
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА А Азербайджан обогнал Словакию
05:41 3824
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов Расклад перед последним туром
03:46 4294
ХАМАС убирают в Стамбул?
ХАМАС убирают в Стамбул? наш комментарий
21 января 2026, 23:49 3578
Трамп с помощью инопланетян отменит выборы в Конгресс?
Трамп с помощью инопланетян отменит выборы в Конгресс? наша корреспонденция
21 января 2026, 21:01 3807
Гурбан Гурбанов: «Ильхам Алиев раскритиковал работу судей? К словам президента комментарии излишни, он все точно написал»
Гурбан Гурбанов: «Ильхам Алиев раскритиковал работу судей? К словам президента комментарии излишни, он все точно написал»
01:43 4012
Гурбан Гурбанов после победы над «Айнтрахтом»: «Не хвалите меня!»
Гурбан Гурбанов после победы над «Айнтрахтом»: «Не хвалите меня!»
01:32 3270
Ильхам Алиев поздравил «Карабах»
Ильхам Алиев поздравил «Карабах»
00:51 3359
Тренер «Айнтрахта»: «Когда немцы проигрывают в футбол азербайджанцам, это не трагедия»
Тренер «Айнтрахта»: «Когда немцы проигрывают в футбол азербайджанцам, это не трагедия»
00:37 4486
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться