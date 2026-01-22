На очереди Куба

Собеседники издания заявили, что американская администрация оценила экономику Кубы как «находящуюся на грани коллапса» и пришла к выводу, что правительство страны никогда не было так уязвимо, как сейчас - после утраты «жизненно важного покровителя» в лице президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Администрация президента США Дональда Трампа ищет людей в правительстве Кубы, которые помогли бы Штатам сменить власть в стране к концу 2026 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным WSJ, у Штатов нет конкретного плана по свержению власти на Кубе, но они рассматривают захват Мадуро «как образец действий и предупреждение».

Ранее европейские дипломаты заявили Bloomberg, что Куба может столкнуться с гуманитарным кризисом и крахом правительства на фоне ужесточения давления со стороны президента США Дональда Трампа, который угрожал лишить остров топлива и финансирования. Reuters писал, что разведка США оценивает экономическое положение Кубы как «крайне тяжелое». При этом ЦРУ не дает однозначного вывода о том, приведет ли кризис к падению власти.

Дональд Трамп 5 января заявлял, что Куба, «похоже, вот-вот падет». По его утверждению, у страны нет «никаких доходов», так как деньги в Гавану шли только из Венесуэлы. 12 января американский лидер сказал, что США контактируют с властями Кубы по вопросам возможной сделки.

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов доставили в США и отправили под стражу. Их обвиняют в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.