«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии»

Если бы основной этап Лиги чемпионов завершился уже сегодня, то соперником «Карабаха» в плей-офф стал бы либо туринский «Ювентус», либо дортмундская «Боруссия».

После 7 туров «Карабах» с 10 очками занимает 18-е место. Согласно регламенту, команды, занявшие в основной стадии 17-ю и 18-ю позиции, сыграют в плей-офф с 15-м или 16-м местом. Соперника определяет жребий. На 17-й строчке сейчас идет турецкий «Галатасарай», на 16-й - «Боруссия», на 15-й - «Ювентус». Ну а дальше по сетке, в 1/8 финала, победителей этих двух пар поджидают две лучшие команды турнира - «Арсенал» и «Бавария».