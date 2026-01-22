USD 1.7000
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии»

Если б не было 8-го тура…
Эльмир Алиев, отдел спорта
09:18 682

Если бы основной этап Лиги чемпионов завершился уже сегодня, то соперником «Карабаха» в плей-офф стал бы либо туринский «Ювентус», либо дортмундская «Боруссия».

После 7 туров «Карабах» с 10 очками занимает 18-е место. Согласно регламенту, команды, занявшие в основной стадии 17-ю и 18-ю позиции, сыграют в плей-офф с 15-м или 16-м местом. Соперника определяет жребий.

На 17-й строчке сейчас идет турецкий «Галатасарай», на 16-й - «Боруссия», на 15-й - «Ювентус». Ну а дальше по сетке, в 1/8 финала, победителей этих двух пар поджидают две лучшие команды турнира - «Арсенал» и «Бавария».

Впрочем, мы забежали слишком далеко. Впереди ведь еще заключительный 8-й тур, и турнирная таблица претерпит серьезные изменения. «Карабаху» крайне сложно будет удержаться на 18-й ступени, так как в последнем туре его ждет выездной матч в Ливерпуле. Но ниже 24-го места чемпион Азербайджана почти наверняка не опустится.

В плей-офф команды, занявшие 9-10-е места, сыграют с клубами, ставшими 23-24-ми, 11-12-е - с 21-22-ми, 13-14-е - с 19-20-ми и, наконец, 15-16-е - с 17-18-ми.

Матчи состоятся 17/18 и 24/25 февраля. Команды из нижней части таблицы (17-24-е места), в которой, скорее всего, окажется «Карабах», первые игры плей-офф проведут дома.

