Украина атаковала порт: есть погибшие

ВСУ атаковали порт Тамань в Краснодарском крае РФ. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, под удар попали портовые терминалы.
January 22, 2026
По его словам, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.
В результате атаки, по словам главы края, погибли два сотрудника предприятия, несколько человек пострадали.
Позже появилась информация, что число погибших в результате атаки ВСУ на порт Тамань увеличилось до трех человек.
Такие данные привел оперштаб Краснодарского края. Пострадали восемь человек. Их госпитализировали с различными травмами средней степени тяжести.
Вчера российские СМИ сообщали о попадании беспилотника в дом в Республике Адыгея (Россия). Позже появилась информация о том, что на здание упала российская ракета ПВО.
Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, при разборе завалов дома были обнаружены человеческие останки.