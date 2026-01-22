Украина атаковала порт: есть погибшие

ВСУ атаковали порт Тамань в Краснодарском крае РФ. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, под удар попали портовые терминалы.

По его словам, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

В результате атаки, по словам главы края, погибли два сотрудника предприятия, несколько человек пострадали.

Позже появилась информация, что число погибших в результате атаки ВСУ на порт Тамань увеличилось до трех человек.

Такие данные привел оперштаб Краснодарского края. Пострадали восемь человек. Их госпитализировали с различными травмами средней степени тяжести.

Вчера российские СМИ сообщали о попадании беспилотника в дом в Республике Адыгея (Россия). Позже появилась информация о том, что на здание упала российская ракета ПВО.

Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, при разборе завалов дома были обнаружены человеческие останки.