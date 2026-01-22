USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Украина атаковала порт: есть погибшие

10:09 1466

ВСУ атаковали порт Тамань в Краснодарском крае РФ. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, под удар попали портовые терминалы.

По его словам, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

В результате атаки, по словам главы края, погибли два сотрудника предприятия, несколько человек пострадали.

Позже появилась информация, что число погибших в результате атаки ВСУ на порт Тамань увеличилось до трех человек.

Такие данные привел оперштаб Краснодарского края. Пострадали восемь человек. Их госпитализировали с различными травмами средней степени тяжести.

Вчера российские СМИ сообщали о попадании беспилотника в дом в Республике Адыгея (Россия). Позже появилась информация о том, что на здание упала российская ракета ПВО.

Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, при разборе завалов дома были обнаружены человеческие останки.

Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
11:04 411
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 15631
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов главный вопрос
02:15 4576
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
21 января 2026, 21:57 3872
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов Расклад перед последним туром
03:46 5973
Подробности сделки Трампа по Гренландии
Подробности сделки Трампа по Гренландии
10:14 1210
Украина атаковала порт: есть погибшие
Украина атаковала порт: есть погибшие видео
10:09 1467
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии»
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии» Если б не было 8-го тура…
09:18 2302
На очереди Куба
На очереди Куба
08:38 2022
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов ВИДЕО
07:17 3890
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА А Азербайджан обогнал Словакию
05:41 4959

