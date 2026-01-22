USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Подробности сделки Трампа по Гренландии

10:14 1210

Предполагаемая сделка американского президента Дональда Трампа по Гренландии не предусматривает продажи острова США, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники.

Вместо этого согласованные в Давосе рамки позволят США получить суверенный контроль над военными базами в некоторых частях Гренландии. По предложению, аналогичному соглашению Великобритании с Кипром, эти базы будут считаться территорией США.

Таким образом, США смогут проводить военные операции, разведку и обучение, а также будут способствовать местному развитию, потенциально включая добычу редкоземельных металлов.

Газета также узнала, что начальники штабов обороны НАТО в Европе отложили планы военной миссии в Гренландию, чтобы позволить политической напряженности улечься.

Накануне вечером Трамп заявил, что продуктивная встреча с генсеком НАТО Марком Рютте заложила основу для будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону. По итогам переговоров американский лидер сообщил, что не введет пошлины против восьми европейских стран, которые сопротивлялись присоединению Гренландии к США. На Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января Трамп также подчеркнул, что США не будут применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

В интервью CNBC президент ранее рассказал о наличии «концепции сделки» по Гренландии. Он утверждал, что это соглашение будет действовать «вечно». The New York Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ходом обсуждений, писала, что в сделку США по Гренландии могут войти небольшие участки территории острова. По информации газеты, обсуждалось, что США могли бы построить там военные базы.

Портал Axios узнал, что обсуждаемое соглашение по Гренландии подразумевает суверенитет Данией над островом. Предложение Рютте Трампу предполагает обновление соглашения 1951 года «О защите Гренландии» между США и Данией, которое позволяло Штатам строить военные базы на острове, если НАТО считала это целесообразным.

11:04 413
21 января 2026, 23:27 15631
02:15 4576
21 января 2026, 21:57 3872
03:46 5976
10:09 1470
09:18 2303
08:38 2023
07:17 3891
