Спецпосланник Трампа едет к Бердымухамедову

Специальный посланник США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор посетит Туркменистан 22–23 января. Об этом сообщает Государственный департамент США.

В ходе визита Серджио Гор проведет ряд встреч на высоком уровне с представителями туркменского правительства и деловых кругов страны. «Обсуждения будут сосредоточены на расширении двустороннего сотрудничества, содействии региональной стабильности и укреплении экономического партнерства», - говорится в заявлении.

В Госдепе также отметили, что Соединенные Штаты рассчитывают на новые возможности для взаимодействия с Туркменистаном, которые будут способствовать взаимной выгоде, а также укреплению процветания и безопасности в регионе.