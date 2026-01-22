Мехтиев, Сулейманов и Алескеров ответят за хищение средств

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу бывшего председателя правления компании Azərşəkər Анарa Мехтиева, заместителя директора Аваза Сулейманова и гендиректора Gilan Pivot Руслана Алескерова.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, на процессе под председательством судьи Вугара Сеидова были уточнены анкетные данные обвиняемых. Прокурор и адвокаты обвиняемых ходатайствовали о передаче уголовного дела в судебное разбирательство. Судебная коллегия провела совещание и приняла решение о назначении судебного разбирательства. Избранная в отношении обвиняемых мера пресечения в виде полицейского надзора оставлена в силе.

Судебное разбирательство назначено на 5 февраля.

Согласно обвинению, подсудимые, злоупотребив служебными полномочиями, присвоили денежные средства в размере 800 тысяч манатов. Им предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение, причинившее особо крупный ущерб), 313 (служебный подлог), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. В отношении них избрана мера пресечения в виде полицейского надзора. Обвиняемые полностью возместили причиненный ущерб в ходе предварительного следствия. В качестве потерпевших признаны Azərşəkər и Dastan Agro.