USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Мехтиев, Сулейманов и Алескеров ответят за хищение средств

Инара Рафикгызы
10:39 578

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу бывшего председателя правления компании Azərşəkər Анарa Мехтиева, заместителя директора Аваза Сулейманова и гендиректора Gilan Pivot Руслана Алескерова.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, на процессе под председательством судьи Вугара Сеидова были уточнены анкетные данные обвиняемых. Прокурор и адвокаты обвиняемых ходатайствовали о передаче уголовного дела в судебное разбирательство. Судебная коллегия провела совещание и приняла решение о назначении судебного разбирательства. Избранная в отношении обвиняемых мера пресечения в виде полицейского надзора оставлена в силе.

Судебное разбирательство назначено на 5 февраля.

Согласно обвинению, подсудимые, злоупотребив служебными полномочиями, присвоили денежные средства в размере 800 тысяч манатов. Им предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение, причинившее особо крупный ущерб), 313 (служебный подлог), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. В отношении них избрана мера пресечения в виде полицейского надзора. Обвиняемые полностью возместили причиненный ущерб в ходе предварительного следствия. В качестве потерпевших признаны Azərşəkər и Dastan Agro.

Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
11:04 425
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 15637
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов главный вопрос
02:15 4581
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
21 января 2026, 21:57 3875
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов Расклад перед последним туром
03:46 5984
Подробности сделки Трампа по Гренландии
Подробности сделки Трампа по Гренландии
10:14 1215
Украина атаковала порт: есть погибшие
Украина атаковала порт: есть погибшие видео
10:09 1478
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии»
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии» Если б не было 8-го тура…
09:18 2312
На очереди Куба
На очереди Куба
08:38 2028
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов ВИДЕО
07:17 3895
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА А Азербайджан обогнал Словакию
05:41 4964

ЭТО ВАЖНО

Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
11:04 425
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 15637
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов главный вопрос
02:15 4581
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
21 января 2026, 21:57 3875
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов Расклад перед последним туром
03:46 5984
Подробности сделки Трампа по Гренландии
Подробности сделки Трампа по Гренландии
10:14 1215
Украина атаковала порт: есть погибшие
Украина атаковала порт: есть погибшие видео
10:09 1478
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии»
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии» Если б не было 8-го тура…
09:18 2312
На очереди Куба
На очереди Куба
08:38 2028
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов ВИДЕО
07:17 3895
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА А Азербайджан обогнал Словакию
05:41 4964
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться