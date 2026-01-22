USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Первая в истории американская бизнес-миссия в Азербайджан

10:38 573

Торговая палата США совместно с Государственным департаментом и Министерством торговли США организует первую в истории двустороннюю бизнес-миссию в Азербайджан. Миссия состоится 9–10 февраля 2026 года в Баку.

В рамках двухдневного визита делегация высокого уровня предоставит американским компаниям возможность установить прямые контакты с представителями государственных органов Азербайджана, госкомпаний и ведущих игроков частного сектора.

Основное внимание будет сосредоточено на энергетике и цифровой трансформации, обороне и транспорте, сельском хозяйстве и здравоохранении, финансах и инвестициях.

Программой миссии предусмотрены встречи с представителями Администрации президента и Кабинета Министров, профильных министерств, Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и Государственного нефтяного фонда Азербайджана, Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), PASHA Holding, Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham), а также других государственных и частных структур.

Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
11:04 427
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 15637
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов главный вопрос
02:15 4582
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
21 января 2026, 21:57 3875
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов Расклад перед последним туром
03:46 5985
Подробности сделки Трампа по Гренландии
Подробности сделки Трампа по Гренландии
10:14 1218
Украина атаковала порт: есть погибшие
Украина атаковала порт: есть погибшие видео
10:09 1479
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии»
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии» Если б не было 8-го тура…
09:18 2313
На очереди Куба
На очереди Куба
08:38 2029
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов ВИДЕО
07:17 3895
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА А Азербайджан обогнал Словакию
05:41 4966

