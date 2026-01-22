USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы

У Азербайджана единственная победа в 42-х матчах
Эльмир Алиев, отдел спорта
10:39 979

Победа «Карабаха» над «Айнтрахтом» (3:2) стала первой в истории азербайджанского клубного футбола над представителями топ-4 Европы.

Четыре первые позиции в рейтинге УЕФА занимают Англия, Италия, Испания и Германия. До вчерашней игры с «Айнтрахтом» азербайджанские клубы в еврокубках провели с соперниками из этих стран 41 матч и ни разу не выигрывали. В 42-й игре это, наконец, удалось сделать. Да еще и в таком важном матче!

С немецкими командами наши клубы провели 15 встреч. Помимо волевой победы над «Айнтрахтом», представители Азербайджана 2 раза сыграли с немцами вничью и 12 раз проиграли. Две ничьи - с «Фрайбургом» и «Байером» - в активе «Карабаха».

Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
11:04 466
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 15656
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов главный вопрос
02:15 4592
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
21 января 2026, 21:57 3884
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов Расклад перед последним туром
03:46 6018
Подробности сделки Трампа по Гренландии
Подробности сделки Трампа по Гренландии
10:14 1235
Украина атаковала порт: есть погибшие
Украина атаковала порт: есть погибшие видео
10:09 1504
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии»
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии» Если б не было 8-го тура…
09:18 2334
На очереди Куба
На очереди Куба
08:38 2042
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов ВИДЕО
07:17 3908
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА А Азербайджан обогнал Словакию
05:41 4978

ЭТО ВАЖНО

Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
11:04 466
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 15656
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов главный вопрос
02:15 4592
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
21 января 2026, 21:57 3884
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов Расклад перед последним туром
03:46 6018
Подробности сделки Трампа по Гренландии
Подробности сделки Трампа по Гренландии
10:14 1235
Украина атаковала порт: есть погибшие
Украина атаковала порт: есть погибшие видео
10:09 1504
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии»
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии» Если б не было 8-го тура…
09:18 2334
На очереди Куба
На очереди Куба
08:38 2042
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов ВИДЕО
07:17 3908
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА А Азербайджан обогнал Словакию
05:41 4978
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться