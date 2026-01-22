«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы

Четыре первые позиции в рейтинге УЕФА занимают Англия, Италия, Испания и Германия. До вчерашней игры с «Айнтрахтом» азербайджанские клубы в еврокубках провели с соперниками из этих стран 41 матч и ни разу не выигрывали. В 42-й игре это, наконец, удалось сделать. Да еще и в таком важном матче!

С немецкими командами наши клубы провели 15 встреч. Помимо волевой победы над «Айнтрахтом», представители Азербайджана 2 раза сыграли с немцами вничью и 12 раз проиграли. Две ничьи - с «Фрайбургом» и «Байером» - в активе «Карабаха».