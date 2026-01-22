Медицинские отходы: что с ними делать?

По ее словам, Министерство здравоохранения участвует в обучении, подготовке и выдаче сертификатов лицам, ответственным за организацию утилизации медицинских отходов в медицинских учреждениях, через Республиканский центр гигиены и эпидемиологии.

«Государственное санитарное управление контролирует сбор, надлежащую сортировку, нейтрализацию, регистрацию, временное хранение и транспортировку медицинских отходов в медицинских учреждениях». Об этом сказала в утреннем эфире Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, врач-гигиенист Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Севда Талыбова.

«Руководство учреждения отвечает за поддержание санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в обращении с медицинскими отходами на территории учреждения, а контроль за этой работой осуществляется центрами гигиены и эпидемиологии. Медицинские учреждения составляют ежегодный отчет об образующихся в них медицинских отходах и представляют его в Министерство здравоохранения. В отчете указывается количество медицинских отходов, образовавшихся за год, в килограммах по классам и категориям. Имеющиеся данные вносятся в электронную информационную систему по всей республике».

Врач-гигиенист отметила, что, помимо этого, в учреждения распространяются информационные печатные материалы, брошюры и листовки: «Поддерживается постоянный контакт с лицами, ответственными за обращение с медицинскими отходами в медицинских учреждениях, и на интересующие их вопросы оперативно даются ответы. Ведется активная регистрация образующихся медицинских отходов в модуле «Медицинские отходы» Единой системы информации здравоохранения и подтверждение этой информации Республиканским центром гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения».

Врач-гигиенист отметила, что сбор медицинских отходов в медицинских учреждениях осуществляется ответственным лицом, утвержденным руководством учреждения». По ее словам, это лицо обязано изучить ежедневный контроль отходов на предприятии, правила работы с отходами, пройти обучение по организации правильной работы с опасными отходами и получить соответствующий документ (сертификат): «Обучение персонала правилам безопасного обращения с отходами проводит лицо, ответственное за сбор отходов в данном медицинском учреждении».

Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения осуществляет надзор за обучением и подготовкой ответственных лиц в медицинских учреждениях, регистрацией веса собранных медицинских отходов лицом, ответственным за сбор отходов в отделениях и подразделениях, осуществлением контрольных мероприятий ответственным лицом, назначенным для данного учреждения, расчетом общего количества отходов, собранных для вывоза из отделений и подразделений, а также надлежащим оформлением их передачи физическому или юридическому лицу, заключившему договор.