USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Медицинские отходы: что с ними делать?

Врач-гигиенист все разъяснит
10:47 267

«Государственное санитарное управление контролирует сбор, надлежащую сортировку, нейтрализацию, регистрацию, временное хранение и транспортировку медицинских отходов в медицинских учреждениях». Об этом сказала в утреннем эфире Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, врач-гигиенист Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Севда Талыбова.

По ее словам, Министерство здравоохранения участвует в обучении, подготовке и выдаче сертификатов лицам, ответственным за организацию утилизации медицинских отходов в медицинских учреждениях, через Республиканский центр гигиены и эпидемиологии.

«Руководство учреждения отвечает за поддержание санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в обращении с медицинскими отходами на территории учреждения, а контроль за этой работой осуществляется центрами гигиены и эпидемиологии. Медицинские учреждения составляют ежегодный отчет об образующихся в них медицинских отходах и представляют его в Министерство здравоохранения. В отчете указывается количество медицинских отходов, образовавшихся за год, в килограммах по классам и категориям. Имеющиеся данные вносятся в электронную информационную систему по всей республике».

Врач-гигиенист отметила, что, помимо этого, в учреждения распространяются информационные печатные материалы, брошюры и листовки: «Поддерживается постоянный контакт с лицами, ответственными за обращение с медицинскими отходами в медицинских учреждениях, и на интересующие их вопросы оперативно даются ответы. Ведется активная регистрация образующихся медицинских отходов в модуле «Медицинские отходы» Единой системы информации здравоохранения и подтверждение этой информации Республиканским центром гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения».

Врач-гигиенист отметила, что сбор медицинских отходов в медицинских учреждениях осуществляется ответственным лицом, утвержденным руководством учреждения». По ее словам, это лицо обязано изучить ежедневный контроль отходов на предприятии, правила работы с отходами, пройти обучение по организации правильной работы с опасными отходами и получить соответствующий документ (сертификат): «Обучение персонала правилам безопасного обращения с отходами проводит лицо, ответственное за сбор отходов в данном медицинском учреждении».

Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения осуществляет надзор за обучением и подготовкой ответственных лиц в медицинских учреждениях, регистрацией веса собранных медицинских отходов лицом, ответственным за сбор отходов в отделениях и подразделениях, осуществлением контрольных мероприятий ответственным лицом, назначенным для данного учреждения, расчетом общего количества отходов, собранных для вывоза из отделений и подразделений, а также надлежащим оформлением их передачи физическому или юридическому лицу, заключившему договор.

Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
11:04 470
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 15657
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов главный вопрос
02:15 4593
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
21 января 2026, 21:57 3885
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов Расклад перед последним туром
03:46 6019
Подробности сделки Трампа по Гренландии
Подробности сделки Трампа по Гренландии
10:14 1236
Украина атаковала порт: есть погибшие
Украина атаковала порт: есть погибшие видео
10:09 1507
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии»
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии» Если б не было 8-го тура…
09:18 2334
На очереди Куба
На очереди Куба
08:38 2043
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов ВИДЕО
07:17 3910
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА А Азербайджан обогнал Словакию
05:41 4980

ЭТО ВАЖНО

Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
11:04 470
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 15657
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов главный вопрос
02:15 4593
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
21 января 2026, 21:57 3885
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов Расклад перед последним туром
03:46 6019
Подробности сделки Трампа по Гренландии
Подробности сделки Трампа по Гренландии
10:14 1236
Украина атаковала порт: есть погибшие
Украина атаковала порт: есть погибшие видео
10:09 1507
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии»
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии» Если б не было 8-го тура…
09:18 2334
На очереди Куба
На очереди Куба
08:38 2043
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов ВИДЕО
07:17 3910
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА А Азербайджан обогнал Словакию
05:41 4980
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться