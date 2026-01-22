USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

SOCAR приобрела долю в Baleine

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) подписала соглашение с компанией Eni S.p.A. о приобретении 10% доли участия в проекте разработки нефтегазового месторождения Baleine, расположенного в Кот-д’Ивуаре. Об этом сообщили в госнефтекомпании Азербайджана.

Документ был подписан в рамках ежегодной встречи Всемирного экономического форума 2026 года президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и главным исполнительным директором компании Eni S.p.A. Клаудио Дескальци.

Это соглашение полностью соответствует стратегии глобального расширения компании, обеспечивая SOCAR доступ к богатым нефтегазовым ресурсам африканского континента.

Документ также является частью более широкого стратегического сотрудничества между SOCAR и Eni S.p.A. в различных сегментах энергетической отрасли.

Реализация соглашения и завершение сделки зависят от получения согласий соответствующих регулирующих органов, а также выполнения других стандартных условий и требований.

Baleine считается одним из крупнейших нефтегазовых месторождений, обнаруженных в Западной Африке в последние годы. Огромное морское месторождение нефти и газа было открыто в 2021 году, а добыча на нем началась в 2023 году.

В настоящее время в рамках 1-й и 2-й фаз разработки месторождения Baleine добывается более 62 тысяч баррелей нефти и более 2,1 миллиона кубометров газа в сутки. С запуском 3-й фазы планируется довести суточную добычу до 150 тысяч баррелей нефти и примерно 5,7 миллиона кубометров газа.

Baleine является первым в Африке морским нефтегазовым проектом с чистыми нулевыми выбросами.

Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
11:04 472
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 15657
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов главный вопрос
02:15 4595
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
21 января 2026, 21:57 3885
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов Расклад перед последним туром
03:46 6021
Подробности сделки Трампа по Гренландии
Подробности сделки Трампа по Гренландии
10:14 1237
Украина атаковала порт: есть погибшие
Украина атаковала порт: есть погибшие видео
10:09 1512
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии»
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии» Если б не было 8-го тура…
09:18 2335
На очереди Куба
На очереди Куба
08:38 2043
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов ВИДЕО
07:17 3912
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА А Азербайджан обогнал Словакию
05:41 4983

