SOCAR приобрела долю в Baleine

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) подписала соглашение с компанией Eni S.p.A. о приобретении 10% доли участия в проекте разработки нефтегазового месторождения Baleine, расположенного в Кот-д’Ивуаре. Об этом сообщили в госнефтекомпании Азербайджана.

Документ был подписан в рамках ежегодной встречи Всемирного экономического форума 2026 года президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и главным исполнительным директором компании Eni S.p.A. Клаудио Дескальци.

Это соглашение полностью соответствует стратегии глобального расширения компании, обеспечивая SOCAR доступ к богатым нефтегазовым ресурсам африканского континента.

Документ также является частью более широкого стратегического сотрудничества между SOCAR и Eni S.p.A. в различных сегментах энергетической отрасли.

Реализация соглашения и завершение сделки зависят от получения согласий соответствующих регулирующих органов, а также выполнения других стандартных условий и требований.

Baleine считается одним из крупнейших нефтегазовых месторождений, обнаруженных в Западной Африке в последние годы. Огромное морское месторождение нефти и газа было открыто в 2021 году, а добыча на нем началась в 2023 году.

В настоящее время в рамках 1-й и 2-й фаз разработки месторождения Baleine добывается более 62 тысяч баррелей нефти и более 2,1 миллиона кубометров газа в сутки. С запуском 3-й фазы планируется довести суточную добычу до 150 тысяч баррелей нефти и примерно 5,7 миллиона кубометров газа.

Baleine является первым в Африке морским нефтегазовым проектом с чистыми нулевыми выбросами.