USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Дело Эпштейна догнало Клинтонов

10:55 395

Комитет палаты представителей Конгресса США одобрил решение о привлечении бывшего президента страны Билла Клинтона и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон к ответственности за неуважение в связи с их неявкой на допрос после выдачи повесток в рамках расследования дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних, сообщает портал Axios.

Супруги должны были прибыть в Конгресс США для дачи показаний на прошлой неделе, однако на слушания не явились. В обращении к председателю комитета по надзору палаты представителей Джеймсу Комеру Клинтоны указали, что ранее уже давали показания под присягой, а также подчеркнули отсутствие у них информации, имеющей отношение к проводимому расследованию, сообщала The New York Times.

Как отмечает Axios, Конгресс США прибегает к механизму привлечения к ответственности за неуважение к парламенту крайне редко. Максимальная санкция по данной процедуре предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года и штрафа в размере до $100 тыс.

Комитет проголосовал за признание Билла и Хиллари Клинтон виновными в неуважении к Конгрессу. Вместе с тем, для вступления этого решения в силу оно должно быть утверждено в ходе голосования всей палаты представителей, уточнило издание.

В декабре 2025 года демократы из комитета по надзору палаты представителей обнародовали 19 фотографий из архива американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, сообщал CNN. На ряде снимков, в частности, запечатлены президент США Дональд Трамп, Билл Клинтон, а также сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Позднее были опубликованы дополнительные фотографии, на которых также фигурировал Клинтон.

Джеффри Эпштейн – американский финансист, официально обвиненный федеральными властями США в 2019 году в создании масштабной сети по сексуальной эксплуатации и торговле несовершеннолетними в период с 2002 по 2005 год. Согласно материалам обвинения, он принуждал десятки несовершеннолетних девушек к действиям сексуального характера в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде, действуя при содействии сообщников.

10 августа 2019 года, в ожидании судебного разбирательства, Эпштейн был обнаружен мертвым в своей камере в федеральной тюрьме на Манхэттене. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила причиной смерти самоубийство путем повешения.

Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
11:04 476
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 15658
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов главный вопрос
02:15 4596
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
21 января 2026, 21:57 3885
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов Расклад перед последним туром
03:46 6022
Подробности сделки Трампа по Гренландии
Подробности сделки Трампа по Гренландии
10:14 1237
Украина атаковала порт: есть погибшие
Украина атаковала порт: есть погибшие видео
10:09 1514
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии»
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии» Если б не было 8-го тура…
09:18 2338
На очереди Куба
На очереди Куба
08:38 2044
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов ВИДЕО
07:17 3912
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА А Азербайджан обогнал Словакию
05:41 4985

ЭТО ВАЖНО

Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
11:04 476
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 15658
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов главный вопрос
02:15 4596
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
21 января 2026, 21:57 3885
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов Расклад перед последним туром
03:46 6022
Подробности сделки Трампа по Гренландии
Подробности сделки Трампа по Гренландии
10:14 1237
Украина атаковала порт: есть погибшие
Украина атаковала порт: есть погибшие видео
10:09 1514
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии»
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии» Если б не было 8-го тура…
09:18 2338
На очереди Куба
На очереди Куба
08:38 2044
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов ВИДЕО
07:17 3912
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА А Азербайджан обогнал Словакию
05:41 4985
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться