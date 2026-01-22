Дело Эпштейна догнало Клинтонов

Комитет палаты представителей Конгресса США одобрил решение о привлечении бывшего президента страны Билла Клинтона и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон к ответственности за неуважение в связи с их неявкой на допрос после выдачи повесток в рамках расследования дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних, сообщает портал Axios.

Супруги должны были прибыть в Конгресс США для дачи показаний на прошлой неделе, однако на слушания не явились. В обращении к председателю комитета по надзору палаты представителей Джеймсу Комеру Клинтоны указали, что ранее уже давали показания под присягой, а также подчеркнули отсутствие у них информации, имеющей отношение к проводимому расследованию, сообщала The New York Times.

Как отмечает Axios, Конгресс США прибегает к механизму привлечения к ответственности за неуважение к парламенту крайне редко. Максимальная санкция по данной процедуре предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года и штрафа в размере до $100 тыс.

Комитет проголосовал за признание Билла и Хиллари Клинтон виновными в неуважении к Конгрессу. Вместе с тем, для вступления этого решения в силу оно должно быть утверждено в ходе голосования всей палаты представителей, уточнило издание.

В декабре 2025 года демократы из комитета по надзору палаты представителей обнародовали 19 фотографий из архива американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, сообщал CNN. На ряде снимков, в частности, запечатлены президент США Дональд Трамп, Билл Клинтон, а также сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Позднее были опубликованы дополнительные фотографии, на которых также фигурировал Клинтон.

Джеффри Эпштейн – американский финансист, официально обвиненный федеральными властями США в 2019 году в создании масштабной сети по сексуальной эксплуатации и торговле несовершеннолетними в период с 2002 по 2005 год. Согласно материалам обвинения, он принуждал десятки несовершеннолетних девушек к действиям сексуального характера в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде, действуя при содействии сообщников.

10 августа 2019 года, в ожидании судебного разбирательства, Эпштейн был обнаружен мертвым в своей камере в федеральной тюрьме на Манхэттене. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила причиной смерти самоубийство путем повешения.