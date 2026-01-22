USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Трамп на белом медведе

The Economist хоронит НАТО
11:03 320

Британский журнал The Economist опубликовал новую обложку с изображением президента США Дональда Трампа верхом на белом медведе с подписью «НАТО больше нет». Соответствующий пост размещен в X.

«Кризис в Гренландии дает уроки для всех стран. Друзья Америки должны готовиться к миру, в котором они останутся одни, а НАТО больше нет», – говорится в посте.

Накануне вечером Трамп сообщил, что, по его оценке, прошедшая встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте носила продуктивный характер и создала основу для возможных договоренностей, касающихся Гренландии и всего Арктического региона.

Выступая 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, американский лидер также заявил, что США не намерены прибегать к военной силе для установления контроля над Гренландией.

Ранее в интервью телеканалу CNBC Трамп говорил о наличии «концепции сделки» по Гренландии, отмечая, что предполагаемое соглашение, по его словам, будет действовать «вечно».

Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
11:04 479
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 15660
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов главный вопрос
02:15 4597
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
21 января 2026, 21:57 3886
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов Расклад перед последним туром
03:46 6024
Подробности сделки Трампа по Гренландии

10:14 1239
Подробности сделки Трампа по Гренландии
10:14 1239
Украина атаковала порт: есть погибшие видео

10:09 1515
Украина атаковала порт: есть погибшие видео
10:09 1515
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии»
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии» Если б не было 8-го тура…
09:18 2339
На очереди Куба
На очереди Куба
08:38 2046
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов ВИДЕО

07:17 3915
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов ВИДЕО
07:17 3915
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА А Азербайджан обогнал Словакию
05:41 4986

