Трамп на белом медведе

«Кризис в Гренландии дает уроки для всех стран. Друзья Америки должны готовиться к миру, в котором они останутся одни, а НАТО больше нет», – говорится в посте.

Британский журнал The Economist опубликовал новую обложку с изображением президента США Дональда Трампа верхом на белом медведе с подписью «НАТО больше нет». Соответствующий пост размещен в X.

Накануне вечером Трамп сообщил, что, по его оценке, прошедшая встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте носила продуктивный характер и создала основу для возможных договоренностей, касающихся Гренландии и всего Арктического региона.

Выступая 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, американский лидер также заявил, что США не намерены прибегать к военной силе для установления контроля над Гренландией.

Ранее в интервью телеканалу CNBC Трамп говорил о наличии «концепции сделки» по Гренландии, отмечая, что предполагаемое соглашение, по его словам, будет действовать «вечно».