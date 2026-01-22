Трамп махнул рукой на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на отсутствие необходимости в новых действиях против Ирана после того, как его угрозы, по сообщениям, привели Тегеран к отмене планируемых массовых казней протестующих. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNBC.

«Мы надеемся, что дальнейших действий не потребуется», — сказал Трамп, комментируя отправку США дополнительной военной группировки на Ближний Восток (источник: CNBC).

По утверждению американского президента, Иран «стреляет в людей на улицах без разбора», однако больше всего его «потрясли» планируемые казни 837 задержанных участников протестов. «Они это отменили — надеюсь, навсегда», — заявил он.

На вопрос журналиста, следует ли «продолжать следить за ситуацией вокруг Ирана», Трамп ответил: «Наверное».

Трамп также отметил, что Вашингтон будет внимательно отслеживать иранскую ядерную программу. «Мы собираемся узнать, что они сделают с ядерной программой. Они не могут иметь ядерное… Если они это сделают, [мы ударим] снова», — заявил он, добавив, что Тегеран «продолжает экспериментировать с ядерной программой, и в какой-то момент поймет, что ему нельзя так делать».