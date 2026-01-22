По миллиону каждому гренландцу

Президент США Дональд Трамп задумался над предложением выплатить жителям Гренландии по $1 млн каждому, если те проголосуют за присоединение к Соединенным Штатам. Об этом пишет Daily Mail.

В статье говорится, что Трамп одним из инструментов для присоединения острова видит выплату $1 млн каждому из 57 тыс. жителей Гренландии.

Накануне, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп пообещал, что Штаты не будут использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. Вместе с тем, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен отверг возможность переговоров о продаже Гренландии США и добавил, что датчане категорически отвергают передачу Гренландии США.

The Telegraph сообщила позже, что сделка США по Гренландии не предполагает ее покупки, а предусматривает суверенный контроль США над отдельными военными базами по модели британских баз на Кипре. США смогут вести военные и разведывательные операции и участвовать в развитии региона, при сохранении суверенитета Дании над островом.