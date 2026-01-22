USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

По миллиону каждому гренландцу

11:10 270

Президент США Дональд Трамп задумался над предложением выплатить жителям Гренландии по $1 млн каждому, если те проголосуют за присоединение к Соединенным Штатам. Об этом пишет Daily Mail.

В статье говорится, что Трамп одним из инструментов для присоединения острова видит выплату $1 млн каждому из 57 тыс. жителей Гренландии.

Накануне, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп пообещал, что Штаты не будут использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. Вместе с тем, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен отверг возможность переговоров о продаже Гренландии США и добавил, что датчане категорически отвергают передачу Гренландии США.

The Telegraph сообщила позже, что сделка США по Гренландии не предполагает ее покупки, а предусматривает суверенный контроль США над отдельными военными базами по модели британских баз на Кипре. США смогут вести военные и разведывательные операции и участвовать в развитии региона, при сохранении суверенитета Дании над островом.

Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
11:04 488
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 15664
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов главный вопрос
02:15 4600
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
21 января 2026, 21:57 3886
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Только чудо может помешать «Карабаху» выйти в плей-офф Лиги чемпионов Расклад перед последним туром
03:46 6027
Подробности сделки Трампа по Гренландии
Подробности сделки Трампа по Гренландии
10:14 1244
Украина атаковала порт: есть погибшие
Украина атаковала порт: есть погибшие видео
10:09 1521
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии»
«Карабах» в плей-офф ЛЧ против «Ювентуса» или «Боруссии» Если б не было 8-го тура…
09:18 2344
На очереди Куба
На очереди Куба
08:38 2048
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов
Бахлул Мустафазаде – герой дня и первый азербайджанец, забивший в Лиге чемпионов ВИДЕО
07:17 3920
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА
«Карабах» установил рекорд и поднялся в рейтинге УЕФА А Азербайджан обогнал Словакию
05:41 4989

