Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

В Милли Меджлисе предложили запретить продавать складные ножи

11:21

В Милли Меджлисе предложили запретить в Азербайджане продажу складных карманных ножей в целях снижения уровня насилия среди молодежи. С соответствующим предложением выступил член комитета по делам молодежи и спорта Мушфиг Джафарли на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, подобные предметы пользуются особым интересом среди подростков и молодежи и нередко становятся орудием преступлений.

«К сожалению, среди молодежи участились случаи поножовщины. Статистика показывает, что большинство таких преступлений совершается именно с использованием складных ножей, которые молодые носят с собой в кармане. Считаю целесообразным запретить продажу и использование подобных ножей», - отметил депутат.

Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
12:49
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
12:13
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
11:45
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов
02:15
Президент Финляндии о провале Кремля на Южном Кавказе
Президент Финляндии о провале Кремля на Южном Кавказе
12:07
ХАМАС убирают в Стамбул?
ХАМАС убирают в Стамбул?
21 января 2026, 23:49
«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы
«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы
10:39
Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
11:04
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
21 января 2026, 23:27
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
21 января 2026, 21:57

