Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Армия США провалилась на арктических учениях

Соединенные Штаты не располагают достаточными ресурсами и практическим опытом для ведения военных операций в Арктике и уступают по уровню готовности к таким действиям ряду европейских союзников по НАТО, пишет газета The Times со ссылкой на источник.

Как пишет издание, наибольшую готовность к проведению подобных операций демонстрируют вооруженные силы Скандинавского полуострова и Великобритании. Источник в военных кругах сообщил газете, что в ходе совместных учений Joint Viking, прошедших в прошлом году на севере Норвегии, американские подразделения столкнулись с серьезными затруднениями.

По его словам, руководившим маневрами командирам пришлось обратиться к финским резервистам, выполнявшим роль условного противника, с просьбой «поддаваться» военнослужащим США. «Финнам пришлось сказать, чтобы они перестали побеждать американцев, поскольку это было унизительно и деморализовало их», – отметил военный источник.

Кроме того, США зависят от технологий строительства ледоколов, которыми располагает Финляндия, утверждает The Times.

«Европейцы обладают необходимым опытом… Если (президент США Дональд) Трамп хочет защитить регион, он идет по неверному пути, раздражая своих арктических союзников», – добавил собеседник издания.

