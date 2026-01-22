Армия США провалилась на арктических учениях

Соединенные Штаты не располагают достаточными ресурсами и практическим опытом для ведения военных операций в Арктике и уступают по уровню готовности к таким действиям ряду европейских союзников по НАТО, пишет газета The Times со ссылкой на источник.

Как пишет издание, наибольшую готовность к проведению подобных операций демонстрируют вооруженные силы Скандинавского полуострова и Великобритании. Источник в военных кругах сообщил газете, что в ходе совместных учений Joint Viking, прошедших в прошлом году на севере Норвегии, американские подразделения столкнулись с серьезными затруднениями.