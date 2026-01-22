USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Мошенничество на три миллиона: суд разбирается

Инара Рафикгызы
11:32 696

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное заседание по уголовному делу Заура Мовламова, обвиняемого в мошенничестве на сумму около трех миллионов манатов.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, на процессе под председательством судьи Вугара Гулиева потерпевший Расим Асланов предъявил гражданский иск к обвиняемому. Суд принял иск к производству. После этого прокурор зачитал обвинительное заключение.

Согласно материалам дела, Заур Мовламов вместе со своим знакомым Низами Гасановым представился Мусе Алиеву предпринимателем, занимающимся импортом и продажей табачных изделий. Он пообещал, что в случае получения инвестиций будет регулярно выплачивать долю от прибыли. Под этим предлогом Мовламов в разные периоды получил от М.Алиева в общей сложности 110 тысяч манатов, однако обязательств не выполнил и присвоил деньги. По аналогичной схеме Мовламов обманул и Расима Асланова. От последнего мошенник получил 2 миллиона 430 тысяч манатов, которые, по версии следствия, также присвоил. В апреле прошлого года Мовламов был задержан как подозреваемый. Ему предъявили обвинение по статье 178.4 УК (мошенничество в особо крупном размере), Наримановский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста на два месяца.

На судебном заседании Мовламов не признал себя виновным, подтвердив, что действительно получал деньги от потерпевших, отметив при этом, что не имел намерения никого обманывать. Мовламов сообщил, что давать подробные показания пока не готов, но сделает это на следующем заседании.

Потерпевший Муса Алиев сообщил, что в эпизоде мошенничества фигурирует также имя сына обвиняемого — Мухаммеда. Он потребовал удалить его из зала суда и допросить в качестве дополнительного свидетеля. Суд удовлетворил ходатайство. М.Алиев также заявил, что отец Заура Мовламова косвенно ввел его в заблуждение. По его словам, тот уверял, что продаст принадлежащий ему дом и покроет часть ущерба, однако обещание не выполнил.

Очередное заседание назначено на 13 февраля.

Уголовное производство в отношении Низами Гасанова, проходившего по делу, было прекращено 3 ноября прошлого года в связи со смертью последнего. Также известно, что ранее Мовламов работал в правоохранительных органах.

Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
12:49 135
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 285
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
12:13 538
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 1544
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов главный вопрос
02:15 5101
Президент Финляндии о провале Кремля на Южном Кавказе
Президент Финляндии о провале Кремля на Южном Кавказе
12:07 935
ХАМАС убирают в Стамбул?
ХАМАС убирают в Стамбул? наш комментарий
21 января 2026, 23:49 4270
«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы
«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы У Азербайджана единственная победа в 42-х матчах
10:39 2497
Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
11:04 2065
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 16248
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
21 января 2026, 21:57 4106

ЭТО ВАЖНО

Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
12:49 135
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 285
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
12:13 538
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 1544
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов главный вопрос
02:15 5101
Президент Финляндии о провале Кремля на Южном Кавказе
Президент Финляндии о провале Кремля на Южном Кавказе
12:07 935
ХАМАС убирают в Стамбул?
ХАМАС убирают в Стамбул? наш комментарий
21 января 2026, 23:49 4270
«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы
«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы У Азербайджана единственная победа в 42-х матчах
10:39 2497
Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
11:04 2065
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 16248
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
21 января 2026, 21:57 4106
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться