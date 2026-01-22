Мошенничество на три миллиона: суд разбирается

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, на процессе под председательством судьи Вугара Гулиева потерпевший Расим Асланов предъявил гражданский иск к обвиняемому. Суд принял иск к производству. После этого прокурор зачитал обвинительное заключение.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное заседание по уголовному делу Заура Мовламова, обвиняемого в мошенничестве на сумму около трех миллионов манатов.

Согласно материалам дела, Заур Мовламов вместе со своим знакомым Низами Гасановым представился Мусе Алиеву предпринимателем, занимающимся импортом и продажей табачных изделий. Он пообещал, что в случае получения инвестиций будет регулярно выплачивать долю от прибыли. Под этим предлогом Мовламов в разные периоды получил от М.Алиева в общей сложности 110 тысяч манатов, однако обязательств не выполнил и присвоил деньги. По аналогичной схеме Мовламов обманул и Расима Асланова. От последнего мошенник получил 2 миллиона 430 тысяч манатов, которые, по версии следствия, также присвоил. В апреле прошлого года Мовламов был задержан как подозреваемый. Ему предъявили обвинение по статье 178.4 УК (мошенничество в особо крупном размере), Наримановский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста на два месяца.

На судебном заседании Мовламов не признал себя виновным, подтвердив, что действительно получал деньги от потерпевших, отметив при этом, что не имел намерения никого обманывать. Мовламов сообщил, что давать подробные показания пока не готов, но сделает это на следующем заседании.

Потерпевший Муса Алиев сообщил, что в эпизоде мошенничества фигурирует также имя сына обвиняемого — Мухаммеда. Он потребовал удалить его из зала суда и допросить в качестве дополнительного свидетеля. Суд удовлетворил ходатайство. М.Алиев также заявил, что отец Заура Мовламова косвенно ввел его в заблуждение. По его словам, тот уверял, что продаст принадлежащий ему дом и покроет часть ущерба, однако обещание не выполнил.

Очередное заседание назначено на 13 февраля.

Уголовное производство в отношении Низами Гасанова, проходившего по делу, было прекращено 3 ноября прошлого года в связи со смертью последнего. Также известно, что ранее Мовламов работал в правоохранительных органах.