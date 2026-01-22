USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Угарный газ продолжает уносить жизни

Ульвия Худиева
11:41 483

В Баку от отравления угарным газом погибли пять человек, в том числе подростки.

Как сообщает haqqin.az, 10-летний Угур, задохнувшийся от угарного газа в ванной комнате в доме по адресу: улица Бабаева в Бинагадинском районе столицы, был срочно госпитализирован, но спасти его жизнь не удалось. 14-летний Али задохнулся от угарного газа в ванной комнате в доме в поселке Бузовна.

Еще один инцидент произошел в Бинагадинском районе на улице Я.Гусейнова. Фарадж Рзаев, 2006 года рождения, умер от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома. Бадал Азимов, 1993 года рождения, житель поселка Бина, также умер от отравления угарным газом в ванной комнате дома, в котором он проживал. Тело Ахмедали Ахмедзаде, 2001 года рождения, было найдено вчера около 21:00 в доме, где он проживал, в Ясамальском районе.

В Евлахе от отравления угарным газом скончался один человек, четверо были госпитализированы. Умер житель Евлаха Мухаммед Исмаилов, 1959 года рождения, четверо других жителей района доставили в Евлахскую центральную районную больницу.

В Евлахской ЦРБ сообщили, что в отделение скорой помощи поступили трое мужчин и одна женщина. У всех диагностировано отравление угарным газом. Двое пациентов госпитализированы в отделение интенсивной терапии. Остальные выписаны домой.

Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
12:49 136
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 286
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
12:13 538
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 1546
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов главный вопрос
02:15 5101
Президент Финляндии о провале Кремля на Южном Кавказе
Президент Финляндии о провале Кремля на Южном Кавказе
12:07 940
ХАМАС убирают в Стамбул?
ХАМАС убирают в Стамбул? наш комментарий
21 января 2026, 23:49 4270
«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы
«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы У Азербайджана единственная победа в 42-х матчах
10:39 2498
Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
11:04 2066
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 16248
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
21 января 2026, 21:57 4107

