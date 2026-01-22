Угарный газ продолжает уносить жизни

Как сообщает haqqin.az, 10-летний Угур, задохнувшийся от угарного газа в ванной комнате в доме по адресу: улица Бабаева в Бинагадинском районе столицы, был срочно госпитализирован, но спасти его жизнь не удалось. 14-летний Али задохнулся от угарного газа в ванной комнате в доме в поселке Бузовна.

В Баку от отравления угарным газом погибли пять человек, в том числе подростки.

Еще один инцидент произошел в Бинагадинском районе на улице Я.Гусейнова. Фарадж Рзаев, 2006 года рождения, умер от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома. Бадал Азимов, 1993 года рождения, житель поселка Бина, также умер от отравления угарным газом в ванной комнате дома, в котором он проживал. Тело Ахмедали Ахмедзаде, 2001 года рождения, было найдено вчера около 21:00 в доме, где он проживал, в Ясамальском районе.

В Евлахе от отравления угарным газом скончался один человек, четверо были госпитализированы. Умер житель Евлаха Мухаммед Исмаилов, 1959 года рождения, четверо других жителей района доставили в Евлахскую центральную районную больницу.

В Евлахской ЦРБ сообщили, что в отделение скорой помощи поступили трое мужчин и одна женщина. У всех диагностировано отравление угарным газом. Двое пациентов госпитализированы в отделение интенсивной терапии. Остальные выписаны домой.