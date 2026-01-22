Как рынки реагируют на заявления Трампа?

Цены на золото вечером 21 января резко упали на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. За 25 минут металл подешевел на 1,93% – с $4855,9 до $4762,3 за унцию, отступив от рекордных максимумов.

Утром 22 января цены на золото продолжили снижение. Февральские фьючерсы на металл на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на 9:22 по бакинскому времени теряли 0,85%, составив $4796,6 за унцию.

Одновременно в четверг подорожали цены на медь: на Лондонской бирже металлов она выросла на 0,15%, до $12 800 за тонну, оставаясь при этом ниже рекордных значений.

Накануне вечером после выступления президента США Дональда Трампа в Давосе укрепился индекс доллара – на 0,13%, до 98,69 пункта. Евро снизился на 0,19%, до $1,1702, после роста более чем на 1% за предыдущие две сессии. Во вторник курс достиг $1,1770 – максимума с 30 декабря.

Швейцарский франк ослаб на 0,43%, до 0,7930 за доллар, после роста около 1,5% в понедельник и вторник. Шведская крона, напротив, достигла нового четырехлетнего максимума против доллара – 10,099, чему способствовал интерес инвесторов к странам с низким уровнем госдолга.