Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Как рынки реагируют на заявления Трампа?

Цены на золото вечером 21 января резко упали на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. За 25 минут металл подешевел на 1,93% – с $4855,9 до $4762,3 за унцию, отступив от рекордных максимумов. 

Утром 22 января цены на золото продолжили снижение. Февральские фьючерсы на металл на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на 9:22 по бакинскому времени теряли 0,85%, составив $4796,6 за унцию.

Одновременно в четверг подорожали цены на медь: на Лондонской бирже металлов она выросла на 0,15%, до $12 800 за тонну, оставаясь при этом ниже рекордных значений.

Накануне вечером после выступления президента США Дональда Трампа в Давосе укрепился индекс доллара – на 0,13%, до 98,69 пункта. Евро снизился на 0,19%, до $1,1702, после роста более чем на 1% за предыдущие две сессии. Во вторник курс достиг $1,1770 – максимума с 30 декабря.

Швейцарский франк ослаб на 0,43%, до 0,7930 за доллар, после роста около 1,5% в понедельник и вторник. Шведская крона, напротив, достигла нового четырехлетнего максимума против доллара – 10,099, чему способствовал интерес инвесторов к странам с низким уровнем госдолга.

Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
Почему американцы слили курдов
Президент Финляндии о провале Кремля на Южном Кавказе
ХАМАС убирают в Стамбул?
«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы
Трамп махнул рукой на Иран
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
