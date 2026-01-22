Противопожарный рейд МЧС

Государственная служба пожарной охраны (ГСПО) Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на всей территории страны в пределах своих полномочий.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе инспекционных мероприятий, проведенных сотрудниками ГСПО по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе, было обнаружено, что в нежилой части многоэтажного жилого дома - по адресу ул. 20 Января, 35, Насиминский район, город Баку - действовал склад по продаже шин, нарушающий требования пожарной безопасности строительных норм.

В соответствии с законодательством к предпринимателю были предъявлены требования по обеспечению пожарной безопасности объекта, и в результате принятых мер пожарная опасность была устранена путем удаления шин с территории.

Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь обращается к предпринимателям и лицам, ответственным за пожарную безопасность многоэтажных жилых зданий, напоминая им, что недопустимо осуществлять деятельность, противоречащую требованиям пожарной безопасности строительных норм, в нежилых помещениях зданий.