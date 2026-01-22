USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Противопожарный рейд МЧС

11:50 376

Государственная служба пожарной охраны (ГСПО) Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на всей территории страны в пределах своих полномочий.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе инспекционных мероприятий, проведенных сотрудниками ГСПО по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе, было обнаружено, что в нежилой части многоэтажного жилого дома - по адресу ул. 20 Января, 35, Насиминский район, город Баку - действовал склад по продаже шин, нарушающий требования пожарной безопасности строительных норм.

В соответствии с законодательством к предпринимателю были предъявлены требования по обеспечению пожарной безопасности объекта, и в результате принятых мер пожарная опасность была устранена путем удаления шин с территории.

Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь обращается к предпринимателям и лицам, ответственным за пожарную безопасность многоэтажных жилых зданий, напоминая им, что недопустимо осуществлять деятельность, противоречащую требованиям пожарной безопасности строительных норм, в нежилых помещениях зданий.

Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
12:49 142
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 290
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
12:13 540
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 1550
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов главный вопрос
02:15 5102
Президент Финляндии о провале Кремля на Южном Кавказе
Президент Финляндии о провале Кремля на Южном Кавказе
12:07 942
ХАМАС убирают в Стамбул?
ХАМАС убирают в Стамбул? наш комментарий
21 января 2026, 23:49 4271
«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы
«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы У Азербайджана единственная победа в 42-х матчах
10:39 2501
Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
11:04 2069
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 16248
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
21 января 2026, 21:57 4107

