Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Президент Финляндии о провале Кремля на Южном Кавказе

Российский лидер Владимир Путин хотел продемонстрировать мощь по всему миру и в своем регионе, заявил президент Финляндии Александр Стубб, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Посмотрите, что происходит в Центральной Азии, на Южном Кавказе, в Иране, в Сирии, в Венесуэле. С точки зрения Кремля это далеко не история успеха», - заявил Стубб.

Президент Финляндии также отметил, что РФ не побеждает в войне с Украиной. По его словам, за последние 1.000 дней российские войска захватили всего 1% территории Украины, потеряв при этом сотни тысяч солдат. Кроме того, как отметил Стубб, российская экономика переживает кризис, а инфляция растет высокими темпами.

