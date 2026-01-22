USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко

США настроены на успешное урегулирование российско-украинского конфликта, которое находится в финальной фазе, заявил спецпосланник американского президента Стивена Уиткофф перед вылетом в Москву.

«Я думаю, мы добились большого прогресса… Я собираюсь ненадолго съездить в Москву, я думаю, что было важно, чтобы мы поехали туда», — сказал Уиткофф на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Перспективы завершения российско-украинской войны он охарактеризовал фразой: «я думаю, мы с этим справимся». По мнению спецпосланника, пришло время завершить конфликт. Как отметил Уиткофф, сейчас процесс урегулирования находится на завершающей стадии и сводится к решению «одного вопроса». «Это (урегулирование конфликта) в буквальном смысле всеобъемлющий вопрос, и я думаю, мы свели его к одному вопросу, что значит, что она (ситуация) разрешима», – добавил он, не уточнив детали.

Уиткофф сообщил, что вылетит в Россию вместе с зятем президента США Джаредом Кушнером вечером 22 января и прибудет в Москву ночью. В Кремле ранее отмечали, что в графике российского президента на 22 января запланированы контакты с Уиткоффом. Спецпосланник также уточнил, что встреча назначена на четверг.

По его словам, встреча организована по инициативе российской стороны и является «очень важным шагом». До переговоров с президентом РФ Путиным американская делегация планирует встретиться с представителями Украины, а после визита в Москву отправится в ОАЭ для обсуждения мирного плана на уровне «рабочих групп». «В Абу-Даби рабочие группы, военные с военными, (будут обсуждать) процветание (экономики)», — рассказал Уиткофф на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Украинцы заявили, что мы выполнили 90% работы, и я с ними согласен. На самом деле я думаю, что мы добились еще более значительных успехов. Я думаю, что все вовлечены в процесс и хотят, чтобы мирное соглашение было достигнуто», – отметил Уиткофф.

Спецпосланник президента США, кроме того, на вопрос украинской журналистки, когда он посетит Киев, ответил кратко: «В ближайшее время», отказавшись от деталей относительно конкретной даты визита.

