Иран в центре внимания. Израиль не знает, чего ждать от Америки

Израиль не знает, как в полной мере оценить планы Соединенных Штатов в отношении Ирана. Израильские силовые структуры беспокоит, предпримут ли США военные действия против Ирана, каков ожидаемый масштаб атак, и какова цель, которую американский президент поставил перед своей армией — свержение режима аятолл или что-то меньшее?

Как пишет израильская газета Maariv, главное опасение Израиля в том, что президент Дональд Трамп поступит так же, как в Йемене.

Речь идет об операции «Крепкий всадник», которую США провели в марте 2025 года, в ходе которой они атаковали цели хуситов в Йемене в рамках усилий по восстановлению свободы судоходства в Красном море после нападений иранских прокси на корабли. Атаки включали бомбардировки баз, складов оружия, ракетных установок и командно-контрольных пунктов. Американские удары были ограниченными, и спустя полтора месяца Соединенные Штаты объявили о выходе из боевых действий, достигнув соглашения, в котором хуситы обязались не нападать на американские цели, а сами Соединенные Штаты обязались прекратить атаки. Израиль в это соглашение не входил.

«Вчера (в среду) израильский военный источник заявил, что, по оценкам в Израиле, американские военные концентрируют значительные военные силы в регионе для противодействия крупномасштабным и затяжным боевым действиям. Однако военный источник также отметил, что Израиль понимает, что американский президент не терпит затяжных войн и предпочитает быстро их завершать», - пишет издание.

В Израиле, как описал ситуацию военный источник, опасаются следующего: «Американцы начнут работу в Иране, будут бомбить и наносить ущерб иранскому режиму и армии, но очень скоро американский президент устанет от этого и выведет армию из региона, оставив нас (Израиль – ред.) разбираться с действиями, которые произойдут здесь».

Кроме того, Израиль не знает, как оценить, в какой степени американцы могут найти в Иране элементы, которые действительно подорвут нынешнее правительство и станут потенциальной альтернативой ему. «Мы не знаем, в какой степени изгнанный наследный принц Ирана Реза Пехлеви обладает способностями, чтобы прийти к власти и возглавить иранский народ после переворота, если таковой произойдет», — отметил источник.

Тем временем другое израильское издание Haaretz пишет о том, что израильское руководство повысило уровень боеготовности армии в связи с возможным решением президента США Дональда Трампа о военной атаке на Иран. Вероятность того, что США в течение нескольких дней осуществят возможную атаку на Иран, серьезно рассматривается в Тель-Авиве. Израильское руководство, учитывая эту возможность, привело армию в состояние готовности, а также усилило подготовку против ракетных атак и региональных угроз.

В сообщении газеты, основанном на данных высокопоставленных израильских сотрудников безопасности, отмечается, что, несмотря на отсутствие явных признаков со стороны Вашингтона о возможном решении об атаке, вероятность ее осуществления в течение нескольких дней серьезно рассматривается в Тель-Авиве.

Также было отмечено, что нет ясности в том, что иранская армия может в качестве ответной меры в первую очередь нацелиться на Израиль в случае возможной атаки США.