Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине

«Я понимаю, что это тяжелая зима. Я понимаю, что происходит в Киеве, знаю о температурах. Но я искренне верю: если Украина переживет эту зиму – январь, февраль – и мы войдем в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, а не России», – отметил Келлог.

Бывший спецпосланник США Кит Келлог уверен, что если Украина переживет эту зиму, она получит преимущество в войне против России. Об этом он заявил в Украинском доме в Давосе.

Он выразил уверенность, что Россия не сможет одержать победу над Украиной. Он полагает, что российское руководство с учетом больших потерь ищет способ «достойно выйти из этой ситуации», понимая, что войну выиграть не удастся.

По его словам, сложность заключается в том, что президент РФ Владимир Путин «психологически уже дошел до точки, когда просто не может отпустить ситуацию».

«Потому что, если он отпустит, он признает, что это было поражение, что все, что он сделал, – провал», – подчеркнул Келлог.

Он выразил надежду, что война может завершиться ко Дню независимости Украины, который празднуется 24 августа. «Я надеюсь, что к Дню Независимости этим летом наступит мир на земле», – бывший спецпосланник.

Келлог также считает, что разработанные гарантии безопасности для Украины являются достаточно сильными. Они включают размещение иностранных военных и сохранение армии в 800 тыс. военнослужащих, которая способна будет удержать россиян от повторной агрессии. После остановки войны возобновить ее Москве будет очень трудно, резюмировал экс-спецпосланник.