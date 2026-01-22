USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине

12:33 293

Бывший спецпосланник США Кит Келлог уверен, что если Украина переживет эту зиму, она получит преимущество в войне против России. Об этом он заявил в Украинском доме в Давосе.

«Я понимаю, что это тяжелая зима. Я понимаю, что происходит в Киеве, знаю о температурах. Но я искренне верю: если Украина переживет эту зиму – январь, февраль – и мы войдем в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, а не России», – отметил Келлог.

Он выразил уверенность, что Россия не сможет одержать победу над Украиной. Он полагает, что российское руководство с учетом больших потерь ищет способ «достойно выйти из этой ситуации», понимая, что войну выиграть не удастся.

По его словам, сложность заключается в том, что президент РФ Владимир Путин «психологически уже дошел до точки, когда просто не может отпустить ситуацию».

«Потому что, если он отпустит, он признает, что это было поражение, что все, что он сделал, – провал», – подчеркнул Келлог.

Он выразил надежду, что война может завершиться ко Дню независимости Украины, который празднуется 24 августа. «Я надеюсь, что к Дню Независимости этим летом наступит мир на земле», – бывший спецпосланник.

Келлог также считает, что разработанные гарантии безопасности для Украины являются достаточно сильными. Они включают размещение иностранных военных и сохранение армии в 800 тыс. военнослужащих, которая способна будет удержать россиян от повторной агрессии. После остановки войны возобновить ее Москве будет очень трудно, резюмировал экс-спецпосланник.

Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
12:49 150
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 294
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко новость дополнена
12:13 543
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 1556
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов главный вопрос
02:15 5103
Президент Финляндии о провале Кремля на Южном Кавказе
Президент Финляндии о провале Кремля на Южном Кавказе
12:07 949
ХАМАС убирают в Стамбул?
ХАМАС убирают в Стамбул? наш комментарий
21 января 2026, 23:49 4272
«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы
«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы У Азербайджана единственная победа в 42-х матчах
10:39 2506
Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
11:04 2074
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 16251
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
21 января 2026, 21:57 4107

ЭТО ВАЖНО

