Генсек НАТО: На кону безопасность альянса

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркивает, что союзники из Европы и Канады должны активно продолжать оказывать помощь Украине, в том числе делать закупки в Соединенных Штатах, потому что США готовы и в дальнейшем поставлять военную помощь. Об этом Рютте сообщил во время выступления на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, пишут зарубежные СМИ.

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что главным противником НАТО является Россия. Также он призывает не быть наивными в отношении Китая, который наращивает мощь.

По его словам, Украина нуждается в военной поддержке от стран Запада, в том числе в перехватчиках для сил ПВО. В этой связи он обратился к странам-союзникам из Европы и Канады с просьбой поддержать Украину.

«Соединенные Штаты готовы поставлять Украине столько военного оборудования, сколько нужно, особенно эти перехватчики, за которые платят европейцы и канадцы. Мы должны поддерживать этот поток, обеспечивая, чтобы он продолжался, и чтобы мы не теряли из виду эту главную тему, которая касается борьбы с Россией. Украинцы это делают. Им нужна наша поддержка. Речь идет также о нашей коллективной безопасности. Вот что стоит на кону», - подчеркнул Рютте.