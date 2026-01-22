USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Генсек НАТО: На кону безопасность альянса

12:36 198

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркивает, что союзники из Европы и Канады должны активно продолжать оказывать помощь Украине, в том числе делать закупки в Соединенных Штатах, потому что США готовы и в дальнейшем поставлять военную помощь. Об этом Рютте сообщил во время выступления на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, пишут зарубежные СМИ.

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что главным противником НАТО является Россия. Также он призывает не быть наивными в отношении Китая, который наращивает мощь.

По его словам, Украина нуждается в военной поддержке от стран Запада, в том числе в перехватчиках для сил ПВО. В этой связи он обратился к странам-союзникам из Европы и Канады с просьбой поддержать Украину.

«Соединенные Штаты готовы поставлять Украине столько военного оборудования, сколько нужно, особенно эти перехватчики, за которые платят европейцы и канадцы. Мы должны поддерживать этот поток, обеспечивая, чтобы он продолжался, и чтобы мы не теряли из виду эту главную тему, которая касается борьбы с Россией. Украинцы это делают. Им нужна наша поддержка. Речь идет также о нашей коллективной безопасности. Вот что стоит на кону», - подчеркнул Рютте.

Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
12:49 154
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 294
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко новость дополнена
12:13 546
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 1559
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов главный вопрос
02:15 5103
Президент Финляндии о провале Кремля на Южном Кавказе
Президент Финляндии о провале Кремля на Южном Кавказе
12:07 952
ХАМАС убирают в Стамбул?
ХАМАС убирают в Стамбул? наш комментарий
21 января 2026, 23:49 4272
«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы
«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы У Азербайджана единственная победа в 42-х матчах
10:39 2508
Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
11:04 2078
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 16253
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
21 января 2026, 21:57 4107

ЭТО ВАЖНО

Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
12:49 154
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 294
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко новость дополнена
12:13 546
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 1559
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов главный вопрос
02:15 5103
Президент Финляндии о провале Кремля на Южном Кавказе
Президент Финляндии о провале Кремля на Южном Кавказе
12:07 952
ХАМАС убирают в Стамбул?
ХАМАС убирают в Стамбул? наш комментарий
21 января 2026, 23:49 4272
«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы
«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы У Азербайджана единственная победа в 42-х матчах
10:39 2508
Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
11:04 2078
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 16253
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
21 января 2026, 21:57 4107
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться