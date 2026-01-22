Прокачка нефти по Баку – Тбилиси – Джейхан снизилась

Транспортировка нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан в 2025 году составила 206,434 млн баррелей, что на 17,708 млн баррелей, или на 7,9 процента, меньше показателя предыдущего года. Об этом сообщает турецкая компания BOTAŞ.

В декабре 2025 года по трубопроводу было прокачано 17,319 млн баррелей нефти. Это на 2,762 млн баррелей, или на 13,6 процента, ниже уровня декабря прошлого года.

Для сравнения: в 2024 году по данному маршруту было транспортировано 224,142 млн баррелей нефти, что означало снижение на 2 процента по сравнению с 2023 годом.

По трубопроводу транспортируется нефть с блока месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли», а также конденсат с месторождения «Шахдениз». Кроме того, осуществляется прокачка нефти и конденсата Государственной нефтяной компании Азербайджана, а также сырья из других источников, в том числе из Казахстана.