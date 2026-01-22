Газ в Европе вновь дорожает

Стоимость газа на лондонской бирже ICE впервые с 21 марта 2025 года превысила $500 за тысячу кубометров, сообщает «Коммерсант».

Февральские фьючерсы на газ по индексу TTF, крупнейшему европейскому хабу в Нидерландах, открылись в 11:00 по бакинскому времени на уровне $469,6 за тысячу кубометров, показав снижение на 1,1%. В первые минуты торгов цена достигла локального максимума $505,3, прибавив 6,4%, после чего последовала коррекция. Динамика рассчитывается относительно цены предыдущего дня – $475 за тыс. куб. м.

Рост цен на газ стал заметным с 15 января, когда стоимость фьючерсов превысила $400. В 2025 году средняя цена газовых фьючерсов превысила $420 за тыс. кубометров, что на 9% выше показателя 2024 года.