Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Газ в Европе вновь дорожает

Стоимость газа на лондонской бирже ICE впервые с 21 марта 2025 года превысила $500 за тысячу кубометров, сообщает «Коммерсант».

Февральские фьючерсы на газ по индексу TTF, крупнейшему европейскому хабу в Нидерландах, открылись в 11:00 по бакинскому времени на уровне $469,6 за тысячу кубометров, показав снижение на 1,1%. В первые минуты торгов цена достигла локального максимума $505,3, прибавив 6,4%, после чего последовала коррекция. Динамика рассчитывается относительно цены предыдущего дня – $475 за тыс. куб. м.

Рост цен на газ стал заметным с 15 января, когда стоимость фьючерсов превысила $400. В 2025 году средняя цена газовых фьючерсов превысила $420 за тыс. кубометров, что на 9% выше показателя 2024 года.

Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко Комментатор - Эльвин Керимов; видео
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко новость дополнена
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов главный вопрос
Президент Финляндии о провале Кремля на Южном Кавказе
Президент Финляндии о провале Кремля на Южном Кавказе
ХАМАС убирают в Стамбул?
ХАМАС убирают в Стамбул? наш комментарий
«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы
«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы У Азербайджана единственная победа в 42-х матчах
Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
