Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских

По данным эксперта в области образования Камрана Асадова, в 51 высшем учебном заведении Азербайджана обучается около 190 тысяч студентов, из которых примерно 110 тысяч учатся на платной основе. В государственных университетах, особенно в Баку, средняя стоимость обучения колеблется от 2 500 до 6 000 манатов (≈1 500–3 500 долларов) в год. Самыми дорогими же направлениями в азербайджанских вузах являются медицина и искусство, стоимость обучения в которых составляет от 6 000 до 9 000 манатов (≈3 500-6 300 долларов).