Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских

По данным эксперта в области образования Камрана Асадова, в 51 высшем учебном заведении Азербайджана обучается около 190 тысяч студентов, из которых примерно 110 тысяч учатся на платной основе. В государственных университетах, особенно в Баку, средняя стоимость обучения колеблется от 2 500 до 6 000 манатов (≈1 500–3 500 долларов) в год. Самыми дорогими же направлениями в азербайджанских вузах являются медицина и искусство, стоимость обучения в которых составляет от 6 000 до 9 000 манатов (≈3 500-6 300 долларов).
Для сравнения:
Грузия — 1 500–2 500 долларов в год,
Турция — 300–800 долларов,
Казахстан — 700–1 200 долларов.
В России средняя стоимость обучения в вузе составляет около 224 000 рублей (≈3 000 долларов), по данным HeadHunter и проректора Государственного университета управления Николая Михайлова.
В Европе обучение в государственных университетах для граждан большинства стран часто бесплатное. Бесплатные программы доступны как минимум в 14 странах, включая Германию, Финляндию, Швецию, Чехию, Норвегию и Австрию. Даже там, где обучение платное, годовой взнос редко превышает 1 500–1 600 евро, за исключением Нидерландов и Ирландии, где стоимость достигает 2 600 евро в год.