USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Американские федералы получили право вламываться в дома

видео
13:07 559

Руководство американской Иммиграционной и таможенной службы (ICE) разрешило своим сотрудникам при необходимости проникать в дома без ордера, в том числе с применением силы. Об этом пишет агентство Associated Press, в распоряжении которого оказался внутренний документ ICE с новыми правилами.

Согласно документу, сотрудники службы получили право входить в жилые помещения, где, по их предположениям, может находиться нелегальный иммигрант. При этом у них может быть только так называемый административный ордер, выдаваемый на основании решения о депортации и не требующий одобрения судом.

В Соединенных Штатах деятельность ICE подвергается активной критике: службу обвиняют в массовых депортациях, чрезмерном насилии во время рейдов, незаконных проникновениях в дома и других нарушениях.

«Все американцы должны быть в ужасе от секретной политики ICE, разрешающей своим агентам выбивать двери и вламываться в дома», – заявил в связи с новыми правилами сенатор-демократ Ричард Блументал, призвавший руководство службы явиться перед Конгрессом США и отчитаться о своей деятельности.

Тем временем в американском Миннеаполисе продолжаются акции протестов против ICE и федеральных властей. Протестующие попытались заблокировать федеральным агентам дорогу, в результате последние применили в отношении них перцовый спрей.

Ильхам Алиев на церемонии подписания «Устава Совета мира»
Ильхам Алиев на церемонии подписания «Устава Совета мира»
14:16 264
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 417
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 658
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 814
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
13:14 1161
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
13:10 845
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко Комментатор – Эльвин Керимов; видео
12:54 2219
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
12:49 1365
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 777
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко новость дополнена
12:13 1022
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 2837

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев на церемонии подписания «Устава Совета мира»
Ильхам Алиев на церемонии подписания «Устава Совета мира»
14:16 264
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 417
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 658
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 814
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
13:14 1161
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
13:10 845
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко Комментатор – Эльвин Керимов; видео
12:54 2219
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
12:49 1365
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 777
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко новость дополнена
12:13 1022
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 2837
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться