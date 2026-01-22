Американские федералы получили право вламываться в дома

Руководство американской Иммиграционной и таможенной службы (ICE) разрешило своим сотрудникам при необходимости проникать в дома без ордера, в том числе с применением силы. Об этом пишет агентство Associated Press, в распоряжении которого оказался внутренний документ ICE с новыми правилами.

Согласно документу, сотрудники службы получили право входить в жилые помещения, где, по их предположениям, может находиться нелегальный иммигрант. При этом у них может быть только так называемый административный ордер, выдаваемый на основании решения о депортации и не требующий одобрения судом.

В Соединенных Штатах деятельность ICE подвергается активной критике: службу обвиняют в массовых депортациях, чрезмерном насилии во время рейдов, незаконных проникновениях в дома и других нарушениях.

«Все американцы должны быть в ужасе от секретной политики ICE, разрешающей своим агентам выбивать двери и вламываться в дома», – заявил в связи с новыми правилами сенатор-демократ Ричард Блументал, призвавший руководство службы явиться перед Конгрессом США и отчитаться о своей деятельности.

Тем временем в американском Миннеаполисе продолжаются акции протестов против ICE и федеральных властей. Протестующие попытались заблокировать федеральным агентам дорогу, в результате последние применили в отношении них перцовый спрей.