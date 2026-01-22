USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Онкологию будут лечить и в частных клиниках

Ульвия Алиева
13:10 847

Граждане Азербайджана смогут получать онкологическую медицинскую помощь не только в государственных, но и в частных медицинских учреждениях.

Соответствующие изменения предлагается внести в законы «О защите здоровья населения» и «Об онкологической помощи». Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по здравоохранению.

Согласно поправкам, онкологическую помощь смогут оказывать не только специализированные частные медицинские учреждения, но и частные клиники, имеющие отдельную лицензию на оказание онкологической помощи.

В действующем законодательстве такие услуги допускаются исключительно в специализированных государственных медицинских учреждениях. Лечение, обследование, диспансеризация и реабилитация онкологических пациентов в госучреждениях финансируются за счет государственного бюджета.

Законодательство о защите здоровья населения предоставляет пациенту право самостоятельно выбирать врача и медицинское учреждение — государственное или частное. Однако нормы закона об онкологической помощи фактически ограничивают это право, разрешая лечение только в государственных клиниках.

В парламенте отметили, что высокая нагрузка на государственную систему онкологической помощи и финансирование исключительно за счет бюджета нередко вынуждают граждан обращаться за лечением за границу. При этом в Азербайджане уже работают частные клиники, оснащенные современным оборудованием и укомплектованные квалифицированными специалистами, способными оказывать онкологическую помощь.

Принятие законопроекта позволит снять правовые ограничения и обеспечит возможность оказания онкологической помощи частными медицинскими учреждениями при наличии соответствующей лицензии. Это расширит выбор пациентов и обеспечит реализацию их права самостоятельно выбирать лечащего врача и медицинское учреждение — как для граждан Азербайджана, так и для иностранцев и лиц без гражданства.

Ильхам Алиев на церемонии подписания «Устава Совета мира»
Ильхам Алиев на церемонии подписания «Устава Совета мира»
14:16 266
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 418
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 662
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 814
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
13:14 1161
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
13:10 848
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко Комментатор – Эльвин Керимов; видео
12:54 2223
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
12:49 1365
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 777
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко новость дополнена
12:13 1022
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 2839

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев на церемонии подписания «Устава Совета мира»
Ильхам Алиев на церемонии подписания «Устава Совета мира»
14:16 266
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 418
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 662
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 814
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
13:14 1161
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
13:10 848
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко Комментатор – Эльвин Керимов; видео
12:54 2223
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
12:49 1365
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 777
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко новость дополнена
12:13 1022
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 2839
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться