Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело

Установлено, что на территории западной башни памятника Ниял галасы, расположенного между поселками Лагич и Баскал и взятого под государственную охрану как археологический памятник государственного значения постановлением Кабинета Министров от 2 августа 2001 года № 132, в разные годы проводилось несколько незаконных раскопок.

Как сообщили haqqin.az в Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия Министерства культуры, в 2023 году было выявлено проведение раскопочных работ, после чего службой были усилены меры контроля по охране территории.

В феврале–марте прошлого года вновь было установлено проведение незаконных раскопок. После информирования соответствующих органов лица, совершившие противоправные действия, были задержаны на месте происшествия.

Выяснилось, что Шахмалиев Намик Кямиль оглы и Новрузов Сабит Сади оглы, заранее вступив в сговор и действуя с группой лиц из корыстных побуждений, с целью поиска клада проводили незаконные раскопочные работы вдоль ограды западной башни памятника Ниял галасы, относящегося к IX–XII векам. В результате они умышленно нанесли серьезный ущерб памятнику, обрушив стену длиной 5,38 метра с передней стороны крепости и 2 метра — с задней стороны, повредив наблюдательный пункт Ниял галасы.

По данному факту 11 марта 2025 года Генеральной прокуратурой Азербайджана в отношении Шахмалиева Намика и Новрузова Сабита было возбуждено уголовное дело по статье 246 УК Азербайджанской Республики. Предварительное следствие по уголовному делу завершено, и 1 августа 2025 года материалы были направлены для рассмотрения в Исмаиллинский районный суд. В настоящее время судебное разбирательство по делу продолжается.

Отметим, что в соответствии с санкцией указанной статьи обвиняемым может грозить лишение свободы сроком до двух лет.