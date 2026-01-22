Трамп получит подарок Катара к июлю

Новый президентский самолет Boeing 747 планируется доставить в США в ближайшие месяцы, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление американских ВВС.
Отмечается, что самолет, подаренный американскому лидеру Дональду Трампу Катаром, планируют доставить не позднее лета 2026 года. Точная дата поставки пока не уточняется, однако лайнер может принять участие в «июльских торжествах, посвященных 250-летию страны», отмечает The Wall Street Journal.
Королевская семья Катара подарила самолет Трампу в мае прошлого года, передав его Пентагону как «безвозмездный подарок». После этого ВВС США должны провести модернизацию лайнера, чтобы он соответствовал всем требованиям для президентских перевозок – расходы на это могут составить «миллиарды долларов», писала The Washington Post. Демократы и часть республиканцев раскритиковали подарок как непрактичный и потенциально незаконный, тогда как сам президент США выразил удовлетворение полученным подарком.