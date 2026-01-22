Трамп получит подарок Катара к июлю

Отмечается, что самолет, подаренный американскому лидеру Дональду Трампу Катаром, планируют доставить не позднее лета 2026 года. Точная дата поставки пока не уточняется, однако лайнер может принять участие в «июльских торжествах, посвященных 250-летию страны», отмечает The Wall Street Journal.

Королевская семья Катара подарила самолет Трампу в мае прошлого года, передав его Пентагону как «безвозмездный подарок». После этого ВВС США должны провести модернизацию лайнера, чтобы он соответствовал всем требованиям для президентских перевозок – расходы на это могут составить «миллиарды долларов», писала The Washington Post. Демократы и часть республиканцев раскритиковали подарок как непрактичный и потенциально незаконный, тогда как сам президент США выразил удовлетворение полученным подарком.