Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Кривой Рог под атакой российских дронов

13:17 297

Российская армия атакует беспилотниками город Кривой Рог в Днепропетровской области Украины уже в течение десяти часов. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, пишут украинские СМИ.

«С ночи и утром …направляет на наш город БПЛА», - отметил он.

По информации Вилкула, в результате атаки частично разрушен одноэтажный частный дом, возникший пожар уже потушен. Ранения получила женщина 70 лет. Ей оказана вся необходимая помощь.

Около 10.00 (12.00 по Баку) чиновник добавил, что город находится под атакой беспилотников уже десятый час.

«Мы все понимаем, все работаем... Над городом еще есть «Шахеды», - заявил он.

Российские войска в ночь на среду, 14 января, осуществили массированную дронную атаку по городу Кривой Рог, в результате чего люди остались без электроэнергии и отопления. В частности, произошли аварийные отключения от энергоснабжения более 45 тысяч абонентов, без тепла остались 700 домов.

8 января армия РФ нанесла удар баллистическими ракетами по многоквартирным домам в Кривом Роге. Сообщалось о как минимум десяти пострадавших.

ЭТО ВАЖНО

