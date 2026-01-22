Государство оплатит обучение людей с особыми потребностями

Государство будет покрывать плату за обучение лиц с особыми потребностями в сфере социальной защиты в учебных заведениях (за исключением дополнительного образования). Это отражено в предложенном проекте поправок к закону «Об образовании», который обсуждался сегодня на заседании комитета по науке и образованию Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, в период, когда лица с особыми потребностями в сфере социальной защиты получают платное образование в учебных заведениях, плата за обучение покрывается из государственного бюджета.

В соответствии с «Правилами содержания, организации дополнительного образования и выдачи соответствующего документа лицам, получившим образование по любому направлению дополнительного образования», утвержденными постановлением Кабинета Министров, переподготовка, повторное высшее, среднее специализированное и высшее техническое профессиональное образование, повышение квалификации, а также образование пожилых людей осуществляются исключительно на платной основе, а соответствующие финансовые расходы оплачиваются организацией, в которой работает кадр, или самим кадром. Таким образом, дополнительное образование оплачивается также для лиц, нуждающихся в особой социальной защите, и средства на их обучение из государственного бюджета не выделяются.

В этой связи предлагается внести соответствующие уточняющие поправки в закон «Об образовании» с целью устранения противоречия между вышеупомянутыми нормативно-правовыми актами по данному вопросу.