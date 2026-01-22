«Экономическое чудо» Нахчывана

Председатель партии REAL, экономист Натиг Джафарли написал в соцсетях, что в Азербайджане в 2025 году валовой внутренний продукт вырос всего на 1,4%, что является одним из самых низких показателей среди стран СНГ.

Вместе с тем, по его словам, есть и позитивный пример. Так, в Нахчыване темпы роста ВВП в 2025 году оказались выше, чем в целом по стране — за прошлый год экономика региона выросла на 4%.

«Знаете, в чём причина? Все очень просто: в Нахчыване сухопутные границы полностью открыты. Лица, имеющие местную регистрацию, могут свободно ездить в Иран и Турцию и обратно, заниматься торговлей, путешествовать на автобусе, пешком или на собственных автомобилях», — отметил Джафарли.

При этом он подчеркнул, что такая ситуация формально противоречит принципу равных прав граждан, закреплённому в Конституции, однако сама открытость границ, по его мнению, является положительным фактором. Экономист также обратился к властям страны, заявив, что закрытые сухопутные границы и фактическое свёртывание приграничной торговли наносят серьёзный ущерб экономике.

«Уважаемое правительство, закрытые сухопутные границы и фактическое прекращение приграничной торговли наносят серьёзный ущерб экономике страны. Даже не обращаясь к опыту соседних государств, один лишь пример Нахчывана это наглядно доказывает. Откройте сухопутные границы, чтобы и граждане смогли свободно вздохнуть, и в экономике появилось оживление», — подчеркнул Джафарли.