Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

«Экономическое чудо» Нахчывана

Председатель партии REAL, экономист Натиг Джафарли написал в соцсетях, что в Азербайджане в 2025 году валовой внутренний продукт вырос всего на 1,4%, что является одним из самых низких показателей среди стран СНГ.

Вместе с тем, по его словам, есть и позитивный пример. Так, в Нахчыване темпы роста ВВП в 2025 году оказались выше, чем в целом по стране — за прошлый год экономика региона выросла на 4%.

«Знаете, в чём причина? Все очень просто: в Нахчыване сухопутные границы полностью открыты. Лица, имеющие местную регистрацию, могут свободно ездить в Иран и Турцию и обратно, заниматься торговлей, путешествовать на автобусе, пешком или на собственных автомобилях», — отметил Джафарли. 

При этом он подчеркнул, что такая ситуация формально противоречит принципу равных прав граждан, закреплённому в Конституции, однако сама открытость границ, по его мнению, является положительным фактором. Экономист также обратился к властям страны, заявив, что закрытые сухопутные границы и фактическое свёртывание приграничной торговли наносят серьёзный ущерб экономике.

«Уважаемое правительство, закрытые сухопутные границы и фактическое прекращение приграничной торговли наносят серьёзный ущерб экономике страны. Даже не обращаясь к опыту соседних государств, один лишь пример Нахчывана это наглядно доказывает. Откройте сухопутные границы, чтобы и граждане смогли свободно вздохнуть, и в экономике появилось оживление», — подчеркнул Джафарли.

Ильхам Алиев на церемонии подписания «Устава Совета мира»
Ильхам Алиев на церемонии подписания «Устава Совета мира»
14:16 280
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 431
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 666
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 819
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
13:14 1168
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
13:10 854
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко Комментатор – Эльвин Керимов; видео
12:54 2230
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
12:49 1372
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 779
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко новость дополнена
12:13 1022
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 2848

