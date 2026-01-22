ХАМАС сдаст оружие, но останется партией

Администрация США достигла с палестинским движением ХАМАС соглашения, по которому группировка разоружится и предоставит карту туннелей в секторе Газы, сохранив при этом право функционировать как политическая партия, сообщил палестинский источник телеканалу Sky News.

«Политические и военные лидеры, желающие покинуть сектор, смогут сделать это без риска для себя. США будут настаивать на том, чтобы Израиль гарантировал отсутствие каких-либо действий против них», – отметил собеседник.

Еще одна инициатива американской стороны предполагает привлечение в новую администрацию сектора Газы чиновников и полицейских из ХАМАС. Для этого им потребуется пройти проверку служб безопасности как Израиля, так и США.

По словам американских представителей, многие из предложенных мер вызывают недовольство Израиля. Особенно остро обсуждается возможность сохранения ХАМАС в качестве политической силы, что противоречит плану президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газы.