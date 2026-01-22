Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото

Goldman Sachs повысил свой прогноз цены на золото на конец 2026 года до 5400 долларов США за унцию с 4900 долларов США за унцию ранее, отметив диверсификацию центральных банков частного сектора и развивающихся стран в золото, пишет Reuters.

Золото на спотовом рынке поднялось до пика в 4887,82 долларов США за унцию в среду. Этот металл, который считается безопасным активом, вырос в цене более чем на 11% с начала 2026 года, продолжив стремительный рост, который привел к его скачку на 64% в прошлом году.

«Мы предполагаем, что частные инвесторы, покупающие золото для диверсификации своих резервов, чьи покупки хеджируют глобальные политические риски и стали причиной неожиданного повышения нашего прогноза цен, не будут ликвидировать свои золотые запасы в 2026 году, что фактически повысит отправную точку нашего прогноза цен», - говорится в записке.

Брокерская компания также ожидает, что средний объем закупок центральными банками составит 60 тонн в 2026 году, поскольку центральные банки развивающихся стран, вероятно, продолжат диверсификацию своих резервов в золото.

На прошлой неделе Commerzbank (немецкий банковский концерн – ред.) Германии. повысил свой прогноз цены на золото до 4900 долларов к концу этого года, ссылаясь на рост спроса на безопасные металлы.