Кремль хранит молчание

Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Москва высоко ценит дипломатические усилия спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по прекращению войны в Украине, но ⁠пока не хотела бы комментировать высказанный им оптимизм по поводу скорого заключения соглашения, передает Reuters.

«Мы не хотели бы давать какие-⁠то комментарии насчет стадии, на которой находятся переговоры. ⁠Тем более в преддверии приезда Уиткоффа в Москву и его ⁠встречи с Путиным. Можно однозначно сказать, что президент России высоко ‌оценивает миротворческие усилия лично президента Трампа и его ‍команды...», - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ‌Песков.

Уиткофф сказал ранее в четверг, что переговоры об урегулировании конфликта в Украине находятся на завершающем этапе и что стороны «добились значительного прогресса».

Уиткофф и ⁠Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, ‍должны встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ‌Москве вечером в четверг.

«Уже вечером, я точное время сейчас не назову, но скажу, что это будет точно после семи-восьми вечера, приедут в Москву Кушнер и Уиткофф и состоится их встреча с Путиным, продолжится разговор по ‍тематике украинского урегулирования ‍и другим сопутствующим темам. Мы ожидаем, что после разговора - но нужно отдавать ‍отчет, что это будет достаточно поздно - мы организуем телефонный брифинг моего коллеги Юрия Ушакова, который будет принимать ⁠участие в этой встрече», - сказал Песков.

