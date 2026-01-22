Кремль хранит молчание

Москва высоко ценит дипломатические усилия спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по прекращению войны в Украине, но пока не хотела бы комментировать высказанный им оптимизм по поводу скорого заключения соглашения, передает Reuters.
«Мы не хотели бы давать какие-то комментарии насчет стадии, на которой находятся переговоры. Тем более в преддверии приезда Уиткоффа в Москву и его встречи с Путиным. Можно однозначно сказать, что президент России высоко оценивает миротворческие усилия лично президента Трампа и его команды...», - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Уиткофф сказал ранее в четверг, что переговоры об урегулировании конфликта в Украине находятся на завершающем этапе и что стороны «добились значительного прогресса».
Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, должны встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве вечером в четверг.
«Уже вечером, я точное время сейчас не назову, но скажу, что это будет точно после семи-восьми вечера, приедут в Москву Кушнер и Уиткофф и состоится их встреча с Путиным, продолжится разговор по тематике украинского урегулирования и другим сопутствующим темам. Мы ожидаем, что после разговора - но нужно отдавать отчет, что это будет достаточно поздно - мы организуем телефонный брифинг моего коллеги Юрия Ушакова, который будет принимать участие в этой встрече», - сказал Песков.