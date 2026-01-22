Европейские лидеры опасаются «Совета мира»

USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Европейские лидеры пересматривают свое отношение к созданию «Совета мира» по инициативе президента США Дональда Трампа, хотя изначально поспешили одобрить его планы по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, сообщают зарубежные СМИ.

Как пишет Politico, суть критики – в неясности мандата Совета: в его уставе нет прямого упоминания сектора Газа, а сам орган наделяется чрезвычайно широкими полномочиями по разрешению мировых конфликтов. Некоторые европейские страны опасаются, что это может превратить «Совет мира» в альтернативу ООН.

Особую тревогу у европейских союзников вызвало приглашение принять участие в работе совета президента России Владимира Путина. Кроме того, странам, претендующим на постоянное членство, предложено внести взнос не менее 1 млрд долларов, что стало дополнительным политическим препятствием.

Даже лояльные Белому дому лидеры, такие как премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Польши Кароль Навроцкий, выражают сомнения. Мелони, по данным итальянских СМИ, рассматривает возможность отказаться от участия, несмотря на близкие отношения с Трампом, а британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания «по-прежнему изучает условия» и выразил обеспокоенность по поводу участия в совете (президента России Владимира) Путина и (президента Беларуси Александра) Лукашенко.

Глава МИД Великобритании Иветт Купер, на вопрос, присоединится ли Великобритания к «Совету мира», ответила: «Впереди огромный объем работы, и сегодня мы не будем среди подписантов, поскольку речь идет о юридическом договоре, который затрагивает гораздо более широкие вопросы, а также у нас есть опасения относительно участия президента (России Владимира) Путина в чем-то, что касается мира, когда мы до сих пор не видим от Путина никаких признаков того, что он будет соблюдать обязательства по миру в Украине».

Франция под руководством Эммануэля Макрона отвергла предложение, заявив, что устав совета выходит за рамки обсуждения Газы и может подорвать авторитет ООН.

Германия и Европейская комиссия пока не приняли окончательного решения.

Польский премьер Дональд Туск выразил общий настрой критиков, написав в Х: «Мы не позволим никому играть с нами».

Ранее сообщалось, что порядка 35 мировых лидеров подтвердили участие в создаваемом Соединенными Штатами «Совете мира».

Financial Times писало, что большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира».

