Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане

Потери армии России в боях против Украины за декабрь составили 30 тыс. человек убитыми. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления на Всемирном экономическом форуме, информирует пресс-служба альянса.

«В декабре россияне теряли в день по 1 тыс. человек – не тяжело раненых, а мертвых. Это более 30 тыс. человек за декабрь. В 1980-х годах в Афганистане советские войска потеряли 20 тыс. человек за 10 лет. Теперь они теряют 30 тыс. человек за один месяц», – указал Рютте.

Несмотря на это, как отметил генсек НАТО, российские войска усиливают атаки. Поэтому об обороне Украины альянсу «не следует забывать», заявил Рютте.

Он также рассказал, что 90 млрд помощи Украине от ЕС «будут доступными только в марте, апреле, мае», дав понять, что на это нужно время.

Кроме того, Рютте подчеркнул, что у украинцев пока нет достаточного количества перехватчиков, а также американского оборудования, которое Киеву особенно требуется, но его больше нет в Европе, отметил генсек НАТО.

«Они (украинцы) нуждаются в нашей поддержке сейчас, завтра и послезавтра. И да, было бы здорово, если бы было заключено мирное соглашение. Все работают над этим», – добавил Рютте.