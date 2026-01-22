USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане

13:47 675

Потери армии России в боях против Украины за декабрь составили 30 тыс. человек убитыми. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления на Всемирном экономическом форуме, информирует пресс-служба альянса.

«В декабре россияне теряли в день по 1 тыс. человек – не тяжело раненых, а мертвых. Это более 30 тыс. человек за декабрь. В 1980-х годах в Афганистане советские войска потеряли 20 тыс. человек за 10 лет. Теперь они теряют 30 тыс. человек за один месяц», – указал Рютте.

Несмотря на это, как отметил генсек НАТО, российские войска усиливают атаки. Поэтому об обороне Украины альянсу «не следует забывать», заявил Рютте.

Он также рассказал, что 90 млрд помощи Украине от ЕС «будут доступными только в марте, апреле, мае», дав понять, что на это нужно время.

Кроме того, Рютте подчеркнул, что у украинцев пока нет достаточного количества перехватчиков, а также американского оборудования, которое Киеву особенно требуется, но его больше нет в Европе, отметил генсек НАТО.

«Они (украинцы) нуждаются в нашей поддержке сейчас, завтра и послезавтра. И да, было бы здорово, если бы было заключено мирное соглашение. Все работают над этим», – добавил Рютте.

Ильхам Алиев на церемонии подписания «Устава Совета мира»
Ильхам Алиев на церемонии подписания «Устава Совета мира»
14:16 293
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 451
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 676
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 823
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
13:14 1175
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
13:10 857
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко Комментатор – Эльвин Керимов; видео
12:54 2241
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
12:49 1380
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 780
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко новость дополнена
12:13 1026
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 2854

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев на церемонии подписания «Устава Совета мира»
Ильхам Алиев на церемонии подписания «Устава Совета мира»
14:16 293
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 451
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 676
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 823
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
13:14 1175
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
13:10 857
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко Комментатор – Эльвин Керимов; видео
12:54 2241
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
12:49 1380
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 780
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко новость дополнена
12:13 1026
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 2854
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться