Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой

Турецкие СМИ публикуют новые детали об авиакатастрофе, которая произошла 23 декабря над Анкарой и в которой погиб начальник Генштаба Ливии генерал армии Мухаммед Али Ахмед аль-Хаддад.

В результате катастрофы погибли генерал армии аль-Хаддад, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант аль-Файтури Гариб, директор по военному производству бригадный генерал Махмуд аль-Катиуи, советник начальника Генштаба Ливийской армии Мохамед аль-Асауи Диаб, фотограф медиаофиса Генерального штаба Мохамед Омар Ахмед Махджуб, а также трое членов экипажа.

В рамках расследования, начатого прокуратурой Анкары, к материалам дела был приобщен предварительный отчет, подготовленный комиссией по расследованию авиационного происшествия. Согласно отчету, последний технический осмотр самолета был проведен эксплуатирующей компанией в период с 1 по 9 декабря 2025 года, после чего был оформлен сертификат о завершении обслуживания.

В предварительном докладе указано, что самолет вылетел из аэропорта Эсенбога в 20:17, а в 20:33 сообщил диспетчерской службе об аварийной ситуации из-за электрической неисправности и запросил экстренную посадку. Самолет начал снижение для аварийной посадки, однако в 20:36 исчез с радаров, и после этого связь с ним была потеряна.

После того как пилот сообщил в центр управления воздушным движением об общей электрической неисправности и запросил аварийную посадку, самолет потерпел крушение.

В отчете говорится, что самолет на высокой скорости с работающими двигателями врезался в холм на высоте 1252 метра. Из-за силы удара и того, что кинетическая энергия не была поглощена каменистой поверхностью, самолет взорвался, в результате чего обломки разлетелись на мелкие фрагменты на площади около 150 тысяч квадратных метров.

Также в отчете отмечается, что после падения самолета наблюдалась кратковременная вспышка, которая затем погасла, при этом каких-либо признаков пожара внутри воздушного судна обнаружено не было. Указывается, что предварительный отчет комиссии по расследованию авиационного происшествия содержит первые технические данные о механизме катастрофы, тогда как окончательная причина крушения будет установлена в итоговом отчете.