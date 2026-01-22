USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой

14:13

Турецкие СМИ публикуют новые детали об авиакатастрофе, которая произошла 23 декабря над Анкарой и в которой погиб начальник Генштаба Ливии генерал армии Мухаммед Али Ахмед аль-Хаддад.

В результате катастрофы погибли генерал армии аль-Хаддад, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант аль-Файтури Гариб, директор по военному производству бригадный генерал Махмуд аль-Катиуи, советник начальника Генштаба Ливийской армии Мохамед аль-Асауи Диаб, фотограф медиаофиса Генерального штаба Мохамед Омар Ахмед Махджуб, а также трое членов экипажа.

В рамках расследования, начатого прокуратурой Анкары, к материалам дела был приобщен предварительный отчет, подготовленный комиссией по расследованию авиационного происшествия. Согласно отчету, последний технический осмотр самолета был проведен эксплуатирующей компанией в период с 1 по 9 декабря 2025 года, после чего был оформлен сертификат о завершении обслуживания.

В предварительном докладе указано, что самолет вылетел из аэропорта Эсенбога в 20:17, а в 20:33 сообщил диспетчерской службе об аварийной ситуации из-за электрической неисправности и запросил экстренную посадку. Самолет начал снижение для аварийной посадки, однако в 20:36 исчез с радаров, и после этого связь с ним была потеряна.

После того как пилот сообщил в центр управления воздушным движением об общей электрической неисправности и запросил аварийную посадку, самолет потерпел крушение.

В отчете говорится, что самолет на высокой скорости с работающими двигателями врезался в холм на высоте 1252 метра. Из-за силы удара и того, что кинетическая энергия не была поглощена каменистой поверхностью, самолет взорвался, в результате чего обломки разлетелись на мелкие фрагменты на площади около 150 тысяч квадратных метров.

Также в отчете отмечается, что после падения самолета наблюдалась кратковременная вспышка, которая затем погасла, при этом каких-либо признаков пожара внутри воздушного судна обнаружено не было. Указывается, что предварительный отчет комиссии по расследованию авиационного происшествия содержит первые технические данные о механизме катастрофы, тогда как окончательная причина крушения будет установлена в итоговом отчете.

Ильхам Алиев на церемонии подписания «Устава Совета мира»
Ильхам Алиев на церемонии подписания «Устава Совета мира»
14:16 296
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 453
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 677
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 824
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
13:14 1176
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
13:10 860
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко Комментатор – Эльвин Керимов; видео
12:54 2242
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
12:49 1382
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 780
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко новость дополнена
12:13 1026
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 2856

