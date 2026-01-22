Ильхам Алиев на церемонии подписания «Устава Совета мира»

В швейцарском Давосе проходит церемония подписания документа «Устав Совета мира» (Board of Peace Charter).
Как сообщает официальный сайт главы государства, в мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
