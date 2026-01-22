США отодвигают Украину ради Путина

США перед подписанием с Украиной плана по восстановлению на $800 млрд хотят ознакомиться с позицией российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного чиновника.

«Одной из причин, по которой США не станут подписывать в Давосе план послевоенного восстановления Украины, стало желание американской стороны услышать точку зрения Москвы», – сообщил собеседник издания.

По его словам, еще одним фактором, повлиявшим на решение приостановить «план процветания» для Украины, стал отказ России «подать сигнал о готовности» согласиться на мирный план из 20 пунктов, подготовленный США с учетом предложений Украины и Европы.

Собеседник отметил, что Вашингтон хочет дождаться встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которая запланирована на четверг в Москве.

Источники FT также отметили, что промедление с принятием плана восстановления Украины связано с разногласиями между США и европейскими странами по вопросу Гренландии и созданного Вашингтоном «Совета мира».

Накануне источники газеты уточняли, что план помощи Украине «не снят с повестки дня навсегда и все еще может быть подписан позже».