Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

США отодвигают Украину ради Путина

14:24 1124

США перед подписанием с Украиной плана по восстановлению на $800 млрд хотят ознакомиться с позицией российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного чиновника.

«Одной из причин, по которой США не станут подписывать в Давосе план послевоенного восстановления Украины, стало желание американской стороны услышать точку зрения Москвы», – сообщил собеседник издания.

По его словам, еще одним фактором, повлиявшим на решение приостановить «план процветания» для Украины, стал отказ России «подать сигнал о готовности» согласиться на мирный план из 20 пунктов, подготовленный США с учетом предложений Украины и Европы.

Собеседник отметил, что Вашингтон хочет дождаться встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которая запланирована на четверг в Москве.

Источники FT также отметили, что промедление с принятием плана восстановления Украины связано с разногласиями между США и европейскими странами по вопросу Гренландии и созданного Вашингтоном «Совета мира».

Накануне источники газеты уточняли, что план помощи Украине «не снят с повестки дня навсегда и все еще может быть подписан позже».

Алиев проводит встречу с Трампом
Алиев проводит встречу с Трампом фото; видео; обновлено 15:38
15:38 3382
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
14:50 1081
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более поговорим о наших проблемах
12:06 4411
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 2224
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 1653
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 1754
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
13:14 2008
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
13:10 1412
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко Комментатор – Эльвин Керимов; видео
12:54 3431
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских мнение эксперта
12:49 1933
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 1006

