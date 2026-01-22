«Самая трудная война, но есть прогресс»

Президент США Дональд Трамп признал, что российско-украинская война оказалась наиболее трудной для урегулирования, однако выразил надежду на скорое достижение договоренностей.

«Мы урегулировали восемь войн, и на подходе еще одна. Вы знаете какая? Та, которая мне казалась легкой, но оказалась, возможно, самой трудной», – сказал он на церемонии учреждения «Совета мира» в Давосе, говоря о российско-украинском конфликте.

По его словам, стороны достигли большого успеха в деле урегулирования войны.

Накануне Трамп выразил мнение, что он в настоящий момент близок к урегулированию российско-украинской войны, и нежелание сторон заключить соглашение было бы неразумным. Он отметил, что его зять Джаред Кушнер, его спецпосланник Стив Уиткофф и «многие другие люди, которые работают» над урегулированием, «проделали великолепную работу».

В четверг Уиткофф, который этим вечером вместе с Кушнером отправится с визитом в Москву, заявил, что решение кризиса в Украине вступило в финальную фазу.