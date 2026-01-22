USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

«Самая трудная война, но есть прогресс»

Трамп о войне в Украине
14:44 556

Президент США Дональд Трамп признал, что российско-украинская война оказалась наиболее трудной для урегулирования, однако выразил надежду на скорое достижение договоренностей.

«Мы урегулировали восемь войн, и на подходе еще одна. Вы знаете какая? Та, которая мне казалась легкой, но оказалась, возможно, самой трудной», – сказал он на церемонии учреждения «Совета мира» в Давосе, говоря о российско-украинском конфликте. 

По его словам, стороны достигли большого успеха в деле урегулирования войны.

Накануне Трамп выразил мнение, что он в настоящий момент близок к урегулированию российско-украинской войны, и нежелание сторон заключить соглашение было бы неразумным. Он отметил, что его зять Джаред Кушнер, его спецпосланник Стив Уиткофф и «многие другие люди, которые работают» над урегулированием, «проделали великолепную работу».

В четверг Уиткофф, который этим вечером вместе с Кушнером отправится с визитом в Москву, заявил, что решение кризиса в Украине вступило в финальную фазу.

Алиев проводит встречу с Трампом
Алиев проводит встречу с Трампом фото; видео; обновлено 15:38
15:38 3386
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
14:50 1082
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более поговорим о наших проблемах
12:06 4413
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 2225
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 1653
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 1755
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
13:14 2009
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
13:10 1412
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко Комментатор – Эльвин Керимов; видео
12:54 3431
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских мнение эксперта
12:49 1934
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 1006

ЭТО ВАЖНО

Алиев проводит встречу с Трампом
Алиев проводит встречу с Трампом фото; видео; обновлено 15:38
15:38 3386
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
14:50 1082
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более поговорим о наших проблемах
12:06 4413
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 2225
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 1653
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 1755
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
13:14 2009
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
13:10 1412
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко Комментатор – Эльвин Керимов; видео
12:54 3431
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских мнение эксперта
12:49 1934
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 1006
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться