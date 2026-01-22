Крупнейший шпионский скандал в Австрии

Бывший сотрудник разведки Эгисто Отт предстанет перед судом в Вене в четверг по обвинению в шпионаже в пользу России в рамках дела, которое называют крупнейшим шпионским процессом в Австрии за последние годы. Об этом сообщает Би-би-си.

63-летний Отт обвиняется в передаче информации российским разведчикам и Яну Марсалеку – беглому руководителю обанкротившейся немецкой платежной компании Wirecard.

Марсалека, который также является гражданином Австрии, разыскивает немецкая полиция по подозрению в мошенничестве. Как считают, он сейчас находится в Москве, куда он сбежал через Австрию в 2020 году.

Шпионский скандал возродил опасения, что Австрия остается рассадником российской шпионской деятельности.

Прокуроры в Вене заявляют, что Эгисто Отт «злоупотреблял своими полномочиями» как сотрудник австрийской разведки, собирая большие объемы личных данных, таких как местонахождение, регистрационные номера автомобилей или передвижения.

Они утверждают, что он делал это в период с 2015 по 2020 год без разрешения, часто используя национальные и международные полицейские базы данных.